GALATASARAY - HATAYSPOR CANLI İZLE

Galatasaray - Hatayspor

VAR

Halil Umut

Meler

Sezon Maç Sonuç 1959 Ankara Demirspor-Galatasaray 0-2 1959-1960 Galatasaray-Beykoz 2-0 1960-1961 Galatasaray-Vefa 2-0 1961-1962 Şekerhilal-Galatasaray 0-1 1962-1963 Göztepe-Galatasaray 0-1 1963-1964 Galatasaray-Kasımpaşa 0-0 1964-1965 Galatasaray-Feriköy 4-0 1965-1966 Galatasaray-Vefa 1-2 1966-1967 Hacettepe-Galatasaray 1-1 1967-1968 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-2 1968-1969 Galatasaray-Vefa 1-0 1969-1970 Galatasaray-Altınordu 2-0 1970-1971 Bursaspor-Galatasaray 1-0 1971-1972 Galatasaray-Eskişehirspor 1-1 1972-1973 Galatasaray-PTT 3-0 1973-1974 Galatasaray-Boluspor 3-1 1974-1975 Galatasaray-Giresunspor 2-0 1975-1976 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 1976-1977 Boluspor-Galatasaray 1-0 1977-1978 Galatasaray-Zonguldakspor 1-0 1978-1979 Galatasaray-Diyarbakırspor 3-0 1979-1980 Göztepe-Galatasaray 3-1 1980-1981 Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir) 4-1 1981-1982 Adana Demirspor-Galatasaray 1-3 1982-1983 Galatasaray-Mersin İdmanyurdu 1-0 1983-1984 Galatasaray-Karagümrük 4-0 1984-1985 Galatasaray-Denizlispor 0-1 1985-1986 Galatasaray-Samsunspor 3-0 1986-1987 Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya) 0-1 1987-1988 Eskişehirspor-Galatasaray 0-1 1988-1989 Galatasaray-Karşıyaka 4-1 1989-1990 Samsunspor-Galatasaray 1-0 1990-1991 Galatasaray-Boluspor 1-1 1991-1992 Galatasaray-Sarıyer 2-0 1992-1993 Gençlerbirliği-Galatasaray 0-3 1993-1994 Galatasaray-Zeytinburnuspor 3-0 1994-1995 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-1 1995-1996 Vanspor-Galatasaray 0-1 1996-1997 Vanspor-Galatasaray 1-2 1997-1998 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-0 1998-1999 Galatasaray-Altay 3-1 1999-2000 Galatasaray-Gaziantepspor 1-2 2000-2001 Denizlispor-Galatasaray 0-1 2001-2002 Gaziantepspor-Galatasaray 1-1 2002-2003 Galatasaray-Samsunspor 4-1 2003-2004 Galatasaray-Diyarbakırspor 2-1 2004-2005 Galatasaray-Konyaspor 3-1 2005-2006 Galatasaray-Konyaspor 2-1 2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray 1-1 2007-2008 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz) 4-0 2008-2009 Galatasaray-Denizlispor 4-1 2009-2010 Gaziantepspor-Galatasaray 2-3 2010-2011 Sivasspor-Galatasaray 2-1 2011-2012 İBB Spor-Galatasaray 2-0 2012-2013 Galatasaray-Kasımpaşa 2-1 2013-2014 Galatasaray-Gaziantepspor 2-1 2014-2015 Bursaspor-Galatasaray 0-2 2015-2016 Sivasspor-Galatasaray 2-2 2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0 2017-2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1 2018-2019 MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-3 2019-2020 Denizlispor-Galatasaray 2-0 2020-2021 Galatasaray-Gaziantep 3-1 2021-2022 Giresunspor-Galatasaray 0-2 2022-2023 Antalyaspor-Galatasaray 0-1 2023-2024 Kayserispor-Galatasaray 0-0

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Kritik maçta iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Zorlu maç, beIN Sports'tan naklen yayınlanırken dev karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden 'beIN Sports Galatasaray - Hatayspor canlı izle, beIN Sports Galatasaray - Hatayspor şifresiz' araması yapıyor. Galatasaray - Hatayspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından yayımlanacak.MHK'nin yaptığı atamaya göre mücadelenin orta hakemi Turgut Doman olacak. Doman'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev yapacak.Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek.Hatayspor ise 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen takımlardan oldu. Geçen sezon maçlarını Hatay dışında oynamak zorunda kalan Akdeniz temsilcisi, sezonu 41 puanla 15. sırada tamamladı.Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi.Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Görkem, Hodzic, Bamgboye, Fernandes, Strandberg.Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak.Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak.Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.Galatasaray, Süper Lig'de başlayacak yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan Okan Buruk'un öğrencileri, 9 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında milli futbolcularından yoksun çalışan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katıldı.Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti. 18 Temmuz'daki Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti.Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden futbolcular da katıldı. Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu.Sarı-kırmızılı takım, çıktığı ilk resmi müsabaka olan Türkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenildi.Galatasaray, söz konusu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 9. kez karşılaşacak.İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.Galatasaray, sahasında Hatayspor'a puan kaybetmedi.Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 4 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 10 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi.Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.Galatasaray Futbol Takımı, ligde ilk hafta maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray, 66 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 45 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı.Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 38 ilk hafta maçının ise 31'ini kazandı, 5'ini kaybetti, 2'sinde ise berabere kaldı.Galatasaray, sahasında çıktığı son 11 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 11 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.Galatasaray, 66 sezondaki ilk hafta maçlarından 56'sında gol atarken, sadece 10'unda suskun kaldı.Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı 38 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta maçlarında 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: