Galatasaray'dan forvete Ukraynalı makine!

Yüksek maliyeti nedeni ile Haji Wright'i Fenerbahçe'ye bırakan Galatasaray gözünü Ukrayna futbolunun yeni golcüsü Artem Dovbyk'e dikti.



Sarı-kırmızılı ekibin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı ifade edildi. Dnipro-1 ile yeni sözleşme imzalamayı düşünmediğini açıklayan Dovbyk'in ocak ayında ayrılarak kulübüne para kazandırmak istediği ifade edildi.



Ukrayna basını, daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği golcü oyuncunun, 3 milyon euro'ya imza atmaya hazır olduğunu duyurdu.



Dovbyk, bu sezon 28 maçta 19 gol ve 5 asistle dikkatleri çekti. Galatasaray son maçlarda aldığı skorlarla şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Sarı-kırmızılılar derbi galibiyetinin ardından Hatayspor'u da 4-0 yenerek büyük moral depoladı. Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde sıra takıma katılacak takviyelere geldi.



Bu anlamda son olarak Galatasaray'ın Ukraynalı futbolcu Artem Dovbyk ile ilgilendiği aktarılmakta. Futbolcu ile ilgili bilgiler ise taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor.



İŞTE FUTBOLCUNUN KARİYERİ



Dovbyk futbola ülkesinin Dnipro takımında başladı. Ardından Moldova ekibi Zaria'nın yolunu tuttu. Zaria sonrasında ise Dnipro'ya geri döndü. Oyuncu 2019'da ise Danimarka ekibi Midtjylland'a transfer oldu. Midtjylland sonrasında ise bir başka Danimarka ekibi Sönderjsyke'ye kiralandı.



Sonrasında Midtjylland'a dönen futbolcu 1 Ağustos 2020 tarihinde ülkesi takımlarından Dnipro'ya transfer oldu. Dovbyk çok yönlülüğü ile dikkat çeken bir isim. Ana mevkisi santrafor olan oyuncu sağ kanat ve forvet arkası olarak görev alabiliyor. 25 yaşındaki oyuncunun güçlü fiziği de göze çarpıyor. Ukraynalı futbolcu 1.89'luk boya sahip.





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