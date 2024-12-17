Galatasaray'dan Dybala hamlesi: Menajeri geldi!

Paulo Dybala'nın temsilcisi Carlos Novel, Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Dybala hamlesi: Menajeri geldi!
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17 Aralık 2024 10:07
Son güncelleme 17 Aralık 2024 10:43
Galatasaray için önemli bir tranfer gelişmesi gündeme geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Roma forması giyen Paulo Dybala ile ilgileniyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Arjantinli oyuncunun menajeri Carlos Novel, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Novel, Dybala'nın transferi için Galatasaray ile görüşecek.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Paulo Dybala, Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor.

GARDI GÖRÜŞECEK

Dybala transferinde menajer George Gardi, Galatasaray'ı temsilen Roma ile görüşmelerde bulunacak.

GÖZDEN ÇIKARTILDI

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, pazartesi günkü haberinde, Roma'nın ocak ayında büyük bir değişime hazırlandığını ve gözden çıkartılan isimlerden birinin de Dybala olduğunu öne sürmüştü.

Roma'da bu sezon 18 maça çıkan 31 yaşındaki Paulo Dybala, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Dybala'nın Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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