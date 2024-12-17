Galatasaray'dan Dybala hamlesi: Menajeri geldi!

Galatasaray için önemli bir tranfer gelişmesi gündeme geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Roma forması giyen Paulo Dybala ile ilgileniyor.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Arjantinli oyuncunun menajeri Carlos Novel, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Novel, Dybala'nın transferi için Galatasaray ile görüşecek.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Paulo Dybala, Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor.
GARDI GÖRÜŞECEK
Dybala transferinde menajer George Gardi, Galatasaray'ı temsilen Roma ile görüşmelerde bulunacak.
GÖZDEN ÇIKARTILDI
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, pazartesi günkü haberinde, Roma'nın ocak ayında büyük bir değişime hazırlandığını ve gözden çıkartılan isimlerden birinin de Dybala olduğunu öne sürmüştü.
Roma'da bu sezon 18 maça çıkan 31 yaşındaki Paulo Dybala, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Dybala'nın Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Roma forması giyen Paulo Dybala ile ilgileniyor.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Arjantinli oyuncunun menajeri Carlos Novel, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Novel, Dybala'nın transferi için Galatasaray ile görüşecek.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Paulo Dybala, Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor.
GARDI GÖRÜŞECEK
Dybala transferinde menajer George Gardi, Galatasaray'ı temsilen Roma ile görüşmelerde bulunacak.
GÖZDEN ÇIKARTILDI
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, pazartesi günkü haberinde, Roma'nın ocak ayında büyük bir değişime hazırlandığını ve gözden çıkartılan isimlerden birinin de Dybala olduğunu öne sürmüştü.
Roma'da bu sezon 18 maça çıkan 31 yaşındaki Paulo Dybala, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Dybala'nın Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.