Galatasaray'ın 25. Süper Lig şampiyonluğu ve 5. yıldızını kutlayacağı büyük organizasyon, bugün yani 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştiriliyor.
Galatasaray'ın Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk için kutlama organizasyonları başladı. "Galatasaray Champions Fest" adıyla şampiyonluk kutlamalarını iki güne yayan sarı-kırmızılı kulübün üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluk etkinliklerine Yenikapı Miting Alanı ev sahipliği yapıyor.
GALATASARAYLILAR BURADA, TIKLA İNDİR!
Organizasyonun ilk gününde Yenikapı'ya kurulan taraftar alanını (Fan Zone) yaklaşık 60 bin taraftar ziyaret etti. Alanda DJ şovlarıyla eğlenen Galatasaray taraftarı, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçı da büyük ekranda izledi.
KUTLAMALAR HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları 25 Mayıs Pazar günü saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS HABER'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
25 MAYIS KUTLAMA PROGRAMI
- Saat 16.00 Yenikapı Miting Alanı'na girişler başlayacak.
- Takım, saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek.
- Sarayburnu'nda tekneye geçecek sarı-kırmızılı takım, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya gelecek.
- Kutlamalar saat 19.05'te başlayacak.
- Çok sayıda şarkıcının sahne alacağı kutlamada futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak.
- Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak.
- Kutlamalara GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar ücretsiz olarak katılabilecek.
İŞTE KONSERLER
Galatasaray'ın Champions Fest adını verdiği etkinlikte sahne alması beklenen sanatçılar şöyle:
Kenan Doğulu
Blok3
Gökhan Kırdar
Aydilge
Emircan İğrek
Güliz Ayla
Enbe Orkestrası
Ebru Yaşar
Gripin
Atiye
Betül Demir
Altay
"İNANILMAZ BİR İLGİ VAR"
Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, kutlamaların ilk gününde yaklaşık 60 bin taraftarı ağırladıklarını söyledi. Yazgan, "Hem 5. yıldızımıza hem de 25. şampiyonluğumuza yakışır bir organizasyon olsun istedik. Bunun da karşılığını gördüğümüzü düşünüyorum. İnanılmaz bir ilgi var. Sabahtan beri 60 bin civarı taraftarımız buraya geldi gitti." dedi.
Galatasaray'ın Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk için kutlama organizasyonları başladı. "Galatasaray Champions Fest" adıyla şampiyonluk kutlamalarını iki güne yayan sarı-kırmızılı kulübün üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluk etkinliklerine Yenikapı Miting Alanı ev sahipliği yapıyor.
GALATASARAYLILAR BURADA, TIKLA İNDİR!
Organizasyonun ilk gününde Yenikapı'ya kurulan taraftar alanını (Fan Zone) yaklaşık 60 bin taraftar ziyaret etti. Alanda DJ şovlarıyla eğlenen Galatasaray taraftarı, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçı da büyük ekranda izledi.
KUTLAMALAR HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları 25 Mayıs Pazar günü saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS HABER'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
25 MAYIS KUTLAMA PROGRAMI
- Saat 16.00 Yenikapı Miting Alanı'na girişler başlayacak.
- Takım, saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek.
- Sarayburnu'nda tekneye geçecek sarı-kırmızılı takım, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya gelecek.
- Kutlamalar saat 19.05'te başlayacak.
- Çok sayıda şarkıcının sahne alacağı kutlamada futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak.
- Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak.
- Kutlamalara GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar ücretsiz olarak katılabilecek.
İŞTE KONSERLER
Galatasaray'ın Champions Fest adını verdiği etkinlikte sahne alması beklenen sanatçılar şöyle:
Kenan Doğulu
Blok3
Gökhan Kırdar
Aydilge
Emircan İğrek
Güliz Ayla
Enbe Orkestrası
Ebru Yaşar
Gripin
Atiye
Betül Demir
Altay
"İNANILMAZ BİR İLGİ VAR"
Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, kutlamaların ilk gününde yaklaşık 60 bin taraftarı ağırladıklarını söyledi. Yazgan, "Hem 5. yıldızımıza hem de 25. şampiyonluğumuza yakışır bir organizasyon olsun istedik. Bunun da karşılığını gördüğümüzü düşünüyorum. İnanılmaz bir ilgi var. Sabahtan beri 60 bin civarı taraftarımız buraya geldi gitti." dedi.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....