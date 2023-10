Galatasaray - Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE, BJK GS

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

Trendyol Süper Lig'in 9 . haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Rams Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın bazı yıldız futbolcuları bu akşam ve Bayern Münih maçında mercek altına alınacak. İngiliz ve Alman kulüpleri, Sacha Boey için temsilcilerini gönderirken, Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid ve Tottenham yetkilileri rezervasyon yaptırdı. Rus ekipleri ise Abdülkerim Bardakcı için stattaki yerini alacak. CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova kulüpleri, Abdülkerim'in transferi için Türkiye'ye çıkarma yapacak. Tüm kulüpler arka arkaya oynanacak iki karşılaşmayı takip edecek.Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 10 milyar 850 milyon TL. Galatasaray, kadrosunda yer alan futbolcuların 236 milyon Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda zirvede yer alıyor. Beşiktaş kadrosundaki futbolcuların değeri ise 129 milyon Euro, siyah-beyazlılar bu alanda 3. sırada bulunuyor. Galatasaray'da derbide oynaması durumunda Brezilyalı yıldız futbolcusu Tete 24 milyon Euro ile sahanın en değerlisi olacak. Beşiktaş'ta ise Portekizli orta saha Gedson Fernandes 17 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda yer alıyor.Bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ın unutulmaz golcülerinden Bobo, dev derbi öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Bobo'nun o değerlendirmesi; "Beşiktaş'ı takip ediyorum ve Beşiktaş'ta çok zor bir süreç yaşanıyor. Şenol Güneş'ten sonra Burak Yılmaz geldi. Burak Yılmaz kaliteli bir futbolcu. Başarılı olacağına inanıyorum. Beşiktaş zirvede olmak istiyorsa maçı kazanmak zorunda. 2007 yılında İnönü Stadyumu'nda Ricardinho'nun açtığı orta ile attığım golü unutamıyorum. Zor bir goldü. O gün çok güzel bir galibiyet elde etmiştik. Galatasaray kaliteli hücum oyuncularına sahip. Maç içinde her an tehlike oluşturabilecek oyuncular var ancak derbi günleri her zaman farklı olur. Herkes o gün sahada ekstra performans gösterir. Galatasaray avantajlı gözüküyor ancak maç başlamadan öngörü yapmak pek mümkün değil. Aboubakar derbide ön plana çıkacak bir isim. Takım için önemli bir oyuncu. Aboubakar haricinde de Cenk Tosun ve Ghezzal gibi kaliteli oyuncular var. Herkes takım için mücadele etmek istiyor."Milli ara dönüşü Süper Lig, Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne olacak. 9. hafta kapışmasında iki takımın da tek hedefi galibiyet... Galatasaray derbisi öncesi milli oyuncuların performansı, Siyah-Beyazlılar'ı sevindirdi. Beşiktaşlı oyunculardan Cenk Tosun, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya'yı 4-0 yendiği maçta 2 gol atarken, Rashica da Kosova Milli Takımı'nın Andorra'yı 3-0 mağlup ettiği mücadelenin yıldızı oldu. Rashica, Andorra maçında 2 gol atarken, bir golün de pasını vererek ülkesi adına alınan galibiyette önemli rol oynadı. Bakhtiyor Zaynutdinov da Beşiktaş'ın yüzünü güldüren bir diğer isim olarak öne çıktı. Zaynutdinov, Kazakistan'ın 1-0 geriye düştüğü Finlandiya maçında 2 gol atarak takımına 3 puanı getirdi. Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Milot Rashica, geçen sezon formasını giydiği Galatasaray'ın bu sefer rakibi olacak. Beşiktaş'a transferi sonrasında iki kulüp arasında gerilime neden olan Siyah-Beyazlı oyuncu, geçen sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 30 maçta görev yapmış ve attığı 5 golle ve yaptığı 7 asistle Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olmuştu. Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, 5 maç sonra formasına kavuşacak. Portekizli futbolcu, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Brugge ile 21 Eylül'de oynanan müsabakada görev yapmıştı. Fernandes, omzundan ve ayak bileğinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 4'ü Süper Lig'de, 1'i de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere 5 karşılaşmada forma giyemedi. Burak Yılmaz'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna eski takımına karşı ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu.Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakim Ziyech'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali bulunuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yanı sıra Umut Meraş ve Eric Bailly'nin derbide forma giymesi beklenmiyor.Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.Mert, Rosier, Amartey, Colley, Bakhtiyor, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Gedson, Ghezzal, Rashica, AboubakarTrendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 354. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 130 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 159, siyah-beyazlılar 139 gol kaydetti.Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 13 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 21 gole karşılık, kalesindeki 9 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, taraftarı önündeki bu müsabakalanda 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. "Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 6 maçta 11 gol atıp, 3 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 3 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.İki takım arasında oynanan son 10 derbide galibiyet sayısında Beşiktaş'ın 5-4 üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 5, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. Bir müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıların attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 11 golle karşılık verdi.Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği derbiyle, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 300. resmi maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray, 15 Ocak 2011'de Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan özel maçla açılan yeni evinde 299 resmi karşılaşmayı geride bıraktı. "Cimbom"un şu anki adıyla RAMS Park'ta yapacağı Beşiktaş derbisi, 300. resmi maç olarak kayıtlara geçecek. Seyrantepe'de yapılan 299 resmi müsabakada sarı-kırmızılı takım, 193 kez kazandı. Taraftarı önündeki 61 müsabakayı beraberlikle tamamlayan Galatasaray, 45 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, iç sahada attığı 629 gole karşılık kalesinde 293 gol gördü.Şenol Güneş'in vedasının ardından kendini kulübede bulan teknik sorumlu Burak Yılmaz, yeni başladığı kariyerinin ilk derbi heyecanını Galatasaray deplasmanında yaşayacak. Aktif futbolculuğunun ardından başladığı teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Yılmaz, futbolculuk kariyerinde çeşitli başarılara imza attığı eski takımı Galatasaray'ın karşısına bu sefer rakip teknik adam sıfatıyla çıkacak.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında Anıtkabir'e düzenlenen ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Anıtkabir'e ziyaretleri hakkında konuşan Özbek, "Galatasaray'a, Atamıza olan sevgi bu, dolayısıyla yadırgamamak lazım. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Yepyeni bir Galatasaraylı nesil geliyor. Biz, yeni neslin yüzünü güldürecek bir Galatasaray yaratma peşindeyiz. Buradaki kalabalık gerçekten çok güzel. Muazzam bir sevgi seli vardı." dedi Daha sonra Beşiktaş derbisi için açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Hedefimiz şampiyonluk. Bu akşamki maçta, çok güzel bir maç olacak. 50 bin taraftarımız olacak. Güzel bir maç olacağını bekliyorum." ifadelerini kullandı. Son olarak Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı başvuru hakkında konuşan Özbek, "Bugünkü ziyaretin sebebi cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına bağlı olarak Atamı'zı ziyaret etmek. Bu konuyla ilgili Erden Bey bir şeyler söylerse daha güzel olur." dedi.Galatasaray'da camia Beşiktaş derbisinde yine en çok Mauro Icardi'ye güveniyor. Geldiği günden bu yana derbi maçlarında attığı gollerle dikkat çeken Arjantinli yıldız yine takımın en büyük kozu olacak. 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla 7 defa derbi maça çıktı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ağlarını 8 defa sarsarak efsane Gheorghe Hagi'yi yakaladı. Bugün Rams Park'da siyah-beyazlıların filelerini havalandırmayı başardığı takdirde Rumen yıldızı geride bırakarak bir rekorun daha sahibi olacak. İcardi'nin saha içinde özellikle Kerem Aktüroğlu ile güçlü bir pas bağlantısı var. Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü ve Kayserispor maçları haricinde her takıma gol attı. Trabzonspor ve Gaziantep FK'yı 2'şer defa avladı. Samsun, Başakşehir, İstanbulspor ve Antalya maçlarında 1'er defa ağları sarstı. Ligde 8 golle krallık koltuğunda oturan süper yıldız bugün de fileleri havalandırarak hem takımına 3 puan kazandırmayı hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı planlıyor.