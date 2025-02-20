Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ertelendi mi, oynanacak mı?

Galatasaray AZ Alkmaar maçında kar yağışı olup olmayacağı spor gündeminde merak ediliyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanşında AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. 20 Şubat Perşembe günü oynanacak mücadele öncesi İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı karşılaşma ile ilgili çeşitli soruları beraberinde getirdi.*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ertelendi mi, ertelenir mi?
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı, Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında 20 Şubat 2025 tarihinde oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenme ihtimalini gündeme getirdi. Şu ana kadar resmi bir erteleme kararı açıklanmadı. Maçın oynanıp oynanmayacağına dair son karar, UEFA yetkililerinin maç saatinde yapacağı saha incelemesinin ardından verilecek.
RAMS Park'ta zemin koruma çalışmaları sürüyor. Saha zemini branda ile kaplanmış durumda ve ısıtma sistemleri aktif olarak çalıştırılıyor. Ayrıca, kar küreme araçları da saha kenarında hazır bekletiliyor. Bu önlemlerle, maçın planlandığı gibi oynanabilmesi hedefleniyor.
Eğer maç ertelenmezse, Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: