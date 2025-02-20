Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ertelendi mi, oynanacak mı?

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı, Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında 20 Şubat 2025 tarihinde oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenme ihtimalini gündeme getirdi. Şu ana kadar resmi bir erteleme kararı açıklanmadı. Maçın oynanıp oynanmayacağına dair son karar, UEFA yetkililerinin maç saatinde yapacağı saha incelemesinin ardından verilecek.

RAMS Park'ta zemin koruma çalışmaları sürüyor. Saha zemini branda ile kaplanmış durumda ve ısıtma sistemleri aktif olarak çalıştırılıyor. Ayrıca, kar küreme araçları da saha kenarında hazır bekletiliyor. Bu önlemlerle, maçın planlandığı gibi oynanabilmesi hedefleniyor.

Eğer maç ertelenmezse, Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.