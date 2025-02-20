Haber Tarihi: 20 Şubat 2025 20:17 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 20:17

Galatasaray - AZ Alkmaar Maçı Canlı İzle: TRT 1 Canlı İzle

Galatasaray AZ Alkmaar maçı TRT 1 canlı link | Galatasaray AZ Alkmaar maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT 1'den canlı izlenebilecek olan Galatasaray AZ Alkmaar maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray AZ Alkmaar maçı canlı izleme detayları

Galatasaray - AZ Alkmaar Maçı Canlı İzle: TRT 1 Canlı İzle
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İZLE Galatasaray  AZ Alkmaar maçı TRT 1 canlı yayın linki! UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff rövanş maçında Galatasaray ile AZ Alkmaar Rams Park'ta  karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.  İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI CANLI, TIKLA






GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray - AZ  Alkmaar arasındaki zorlu Avrupa Ligi mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇINI CANLI DİNLE


GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI HAKEMLERİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstleneceği müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Darren England olacak. VAR odasında England'ın yardımcısı Stuart Attwell olacak.

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GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen "Kupa 2"de normal sezonu 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 14. olarak play-off turuna yükseldi. Bu turda AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle Hollanda'da yaptığı ilk maçı 4-1 kaybetti. Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Üç farklı sarı-kırmızılı takım galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray XI: Muslera, Cuesta, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış, Osimhen.



AZ Alkmaar XI: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Buurmeester, Poku, Mijnans, Lahdo, Parrott.

AZ ALKMAAR İLE ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. UEFA organizasyonlarında ilk kez bu sezon birbirine rakip olan iki takım, 2 kez karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Hollanda'daki maç 1-1 sona erdi. Aynı ülkede oynanan bu turun ilk maçı da kırmızı-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle bitti. Karşılaşma iki takım arasında hem bu sezon hem de genel toplamdaki üçüncü müsabaka olacak.

XAMAX ZAFERİNİ TEKRARLAMAYA ÇALIŞACAK

Galatasaray, Türk futbol tarihinde önemli yer tutan Neuchatel Xamax zaferini tekrarlayabilmek için mücadele edecek. İsviçre temsilcisi ile 1988-1989 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybetti. Tur şansını zoran sokan Galatasaray, İstanbul'da rakibini 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırırken Türk futbol tarihine geçen bir geri dönüşe imza attı. Tarihinde Avrupa kupalarında çift ayaklı eleme turlarının ilk maçında 8 kez 3 ve üstü farkla mağlup olan Galatasaray, sadece Neuchatel Xamax'ı elemeyi başardı. Diğer 7 eşleşmeden boynu bükük ayrıldı.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kaan Ayhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'den faydalanamayacak.

AVRUPA'DA 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 müsabakadan galibiyet alamadı. "Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlik aldı. Galatasaray, Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar ile üst üste yaptığı maçlardan yenik döndü.

ÜST ÜSTE 32 MAÇTA GOL ATTI

Galatasaray, son 32 resmi müsabakada fileleri havalandırdı. Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu. Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 55 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 20, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 11 maçta da kalesini gole kapatamadı. Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı. Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 9 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte topu filelerinden 20 kez çıkardı.

328. AVRUPA MAÇI

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 328. mücadelesine çıkacak. 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 327 maçta mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 123 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 449 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 496 gole engel olamadı.

AVRUPA LİGİ'NDE 104. MAÇ

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 104. kez mücadele edecek. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 103 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 28 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 166 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 139 gol gördü.

HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI BAŞARISIZ

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı iyi bir performans sergileyemedi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcilerine karşı 11 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alabilen Galatasaray, 8 kez mağlup oldu. Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 24 yıl önce elde eden Galatasaray, son 7 mücadelede 6 kez yenildi. Sarı-kırmızılı ekibin UEFA organizasyonlarında Hollanda temsilcilerine karşı yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

AZ, TÜRK TAKIMLARINA HİÇ YENİLMEDİ

AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 9 kez karşılaştı. Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik yaşarken, hiç mağlup olmadı.

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