Galatasaray Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 yenerek avantajlı skoru elde etmişti. Bu karşılaşmada sonradan oyuna giren ve Icardi'nin asistinde galibiyet golünü atan Fredrik Midtsjo'nün takımdan ayrılması bekleniyor. Norveçli futbolcuya İtalya, İspanya ve Süper Lig'den 3 takım talip oldu.
Geçen sezon AZ Alkmaar'dan transfer edilen ve beklentilerin altında kalan Fredrik Midtsjo'nün bu sezon takımdan ayrılması bekleniyor. İtalya, İspanya'dan kiralık satın alma opsiyonuyla teklif alan 30 yaşındaki oyuncu kiralık gitmek istemiyor.
SÜPER LİG'DEN 3 TALİP
Midtsjo'ye ayrıca Süper Lig'den de Başakşehir, Samsunspor ve Pendikspor talip oldu. Başakşehir ve Samsunspor oyuncuya bonservis ödemek istemiyor ancak Pendikspor'un Norveçli futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmaya sıcak baktığı belirtiliyor. İkinci Molde maçı sonrası Fredrik Midtsjo - Galatasaray ayrılığının gerçekleşmesi bekleniyor.
MIDTSJÖ'NÜN RAKAMLARI
Merkez orta saha oyuncusu geçen sezon 25 maçta forma giymiş ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu. Bu sezon ise sadece 60 dakika süre alabilen Fredrik Midtsjo Molde maçında sezonun en kritik gollerinden birini kaydetmişti.
2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Galatasaray geçen sezon başında Fredrik Midtsjo'yü AZ Alkmaar'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı. Deneyimli oyuncunun Sarı-Kırmızılı kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Norveç Milli Takım formasını 11 kez terleten merkez orta sahanın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...
Geçen sezon AZ Alkmaar'dan transfer edilen ve beklentilerin altında kalan Fredrik Midtsjo'nün bu sezon takımdan ayrılması bekleniyor. İtalya, İspanya'dan kiralık satın alma opsiyonuyla teklif alan 30 yaşındaki oyuncu kiralık gitmek istemiyor.
SÜPER LİG'DEN 3 TALİP
Midtsjo'ye ayrıca Süper Lig'den de Başakşehir, Samsunspor ve Pendikspor talip oldu. Başakşehir ve Samsunspor oyuncuya bonservis ödemek istemiyor ancak Pendikspor'un Norveçli futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmaya sıcak baktığı belirtiliyor. İkinci Molde maçı sonrası Fredrik Midtsjo - Galatasaray ayrılığının gerçekleşmesi bekleniyor.
MIDTSJÖ'NÜN RAKAMLARI
Merkez orta saha oyuncusu geçen sezon 25 maçta forma giymiş ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu. Bu sezon ise sadece 60 dakika süre alabilen Fredrik Midtsjo Molde maçında sezonun en kritik gollerinden birini kaydetmişti.
2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Galatasaray geçen sezon başında Fredrik Midtsjo'yü AZ Alkmaar'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı. Deneyimli oyuncunun Sarı-Kırmızılı kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Norveç Milli Takım formasını 11 kez terleten merkez orta sahanın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...