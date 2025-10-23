Haber Tarihi: 23 Ekim 2025 18:34 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 18:34

Fenerbahçe - Stuttgart maçı hangi kanalda? | Fenerbahçe - Stuttgart maçı canlı izle şifresiz

Fenerbahçe - Stuttgart maçını ücretsiz TRT 1 izle | Fenerbahçe - Stuttgart maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT 1 canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Stuttgart maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Stuttgart maçı canlı yayın izleme detayları

UEFA Avrupa Ligi'de bu hafta Fenerbahçe ve Stuttgart karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT 1 canlı izle, TRT 1 şifresiz" araması yapıyor. Fenerbahçe - Stuttgart maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Fenerbahçe - Stuttgart maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1'e erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

UEFA Avrupa Ligi'de bu Fenerbahçe, Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Stuttgart maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.



Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.



Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstadt, Andres, Stiller, Bouanani, Tomas, Führich, El Khannous.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı.

İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti.

Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, Stuttgart karşısına moralli çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Stuttgart maçında 4 oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor.

Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın 23 Ekim Perşembe günkü maçta forma giymesi zor. 

Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.

GÖZLER KALECİLERDE

Fenerbahçe'de ayak parmağındaki kırık sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalan ancak Fatih Karagümrük mücadelesinde maç kadrosunda olan kaleci İrfan Can Eğribayat iyileşti. 27 yaşındaki file bekçisi, Stuttgart karşısında forma giyebilecek. 

Teknik direktör Domenico Tedesco, Samsunspor mücadelesinde kalesini gole kapatan, Fatih Karagümrük maçında da önemli kurtarışlar yapan Tarık Çetin ile İrfan Can Eğribayat arasında seçim yapmakta zorlanıyor. 

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 293. maçına çıkacak. 

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 292 müsabakada 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 400 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.

 "2" NUMARALI KUPADA 151. SINAV

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 150 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 65 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 211 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ETKİLİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 96 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 47 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 139 gol attı, kalesinde 100 gol gördü. 

- AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 96

 47

 28

 21

 139

 100
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 42

 15

 13

 14

 62

 51
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 292

 115

 62

 115

 400

 416
 

