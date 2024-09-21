Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI İZLE şifresiz, ücretsiz

Türkiye'nin en önemli futbol karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Derbinin yayın bilgileri ve canlı anlatım detayları, futbol tutkunları tarafından büyük ilgiyle bekleniyor.



Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Canlı İzle (FB-GS Derbisi)







Bu büyük derbiye dair tüm detaylar ve gelişmeleri kaçırmamak için Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayını takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan olurken, yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek.



Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig'in yeni sezonunda tüm karşılaşmalar beIN Sports ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak bu dev maç da beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maç, birçok yabancı ülkeden de canlı olarak izlenebilecek. ABD, Fransa, Kanada, İspanya ve Hırvatistan gibi birçok ülkede futbolseverler bu dev mücadeleyi takip edebilecek.

Bu sezonun en çok merak edilen maçlarından biri olan derbide, iki takımın da sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı büyük bir soru işareti. Fenerbahçe cephesinde Dzeko'nun hücum hattında yer alması beklenirken, Galatasaray'da ise yeni transfer Osimhen'in sahaya çıkma ihtimali öne çıkıyor.

Fenerbahçe, geride kalan 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, bu maçta Galatasaray'ı mağlup ederek liderlik koltuğunu devralmak istiyor. Öte yandan, Galatasaray ise oynadığı 5 maçı da kazanarak 15 puanla zirvede yer alıyor. Okan Buruk'un öğrencileri, bu maçtan da galibiyetle ayrılıp puan farkını artırmanın peşinde.

Galatasaray, önceki haftalarda Atakaş Hatayspor'u 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek dikkat çekici bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de sakatlığını henüz atlatamayan Bright Osayi-Samuel'in derbide forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Hakim Ziyech de derbide yer alamayacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, bu önemli derbide ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Kasımpaşa maçında yer almayan 31 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusu, Galatasaray karşısında kadroda olacak.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, sakatlığının ardından yeniden takımla çalışmalara başladı. Adana Demirspor maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın, derbi maçında forma giyip giymeyeceğine teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Galatasaray karşısında ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, son 4 maçta attığı 4 golle takımına önemli katkılar sağladı. Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında 1'er gol atan Barış, takımının galibiyet serisinde başrol oynayan isimlerden biri oldu.

Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI İZLE şifresiz, ücretsiz... Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sezonun en kritik maçlarından birisi oynanacak. Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda konuk edecek. Galatasaray geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam ederken lige 5'te 5 yaparak başladı. Fenerbahçe ise tek puan kaybını Göztepe beraberliğiyle yaşadı. Galatasaray etkili hücum hattıyla dikkat çekerken ligde oynadığı maçlarda 17 gol atarken kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Fenerbahçe ise geride kalan maçlarda rakip fileleri 13 kez sarsarken kalesinde gördüğü 2 gole engel olamadı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin saati, canlı yayınlanacağı kanal ve günü futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, dev derbiye ilişkin son gelişmeler…: Livakovic, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, (Amrabat) Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus(Sallai) Mertens, Barış, Osimhen