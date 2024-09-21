Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI İZLE şifresiz, ücretsiz
Haber Tarihi: 21 Eylül 2024 19:46 -
Güncelleme Tarihi:
21 Eylül 2024 19:46
Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI İZLE şifresiz, ücretsiz
Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI İZLE şifresiz, ücretsiz... Süper Lig'in 6. haftasında futbolseverleri ekrana kilitleyecek Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Kadıköy'de oynanacak bu büyük maçta, Fenerbahçe liderliği ele geçirmek, Galatasaray ise puan farkını açmak için sahada olacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve kadrolar merak konusu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nereden izlenir ve detaylar neler?
Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI İZLE şifresiz, ücretsiz... Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sezonun en kritik maçlarından birisi oynanacak. Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda konuk edecek. Galatasaray geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam ederken lige 5'te 5 yaparak başladı. Fenerbahçe ise tek puan kaybını Göztepe beraberliğiyle yaşadı. Galatasaray etkili hücum hattıyla dikkat çekerken ligde oynadığı maçlarda 17 gol atarken kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Fenerbahçe ise geride kalan maçlarda rakip fileleri 13 kez sarsarken kalesinde gördüğü 2 gole engel olamadı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin saati, canlı yayınlanacağı kanal ve günü futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, dev derbiye ilişkin son gelişmeler… Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI İZLE şifresiz, ücretsiz
Türkiye'nin en önemli futbol karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Derbinin yayın bilgileri ve canlı anlatım detayları, futbol tutkunları tarafından büyük ilgiyle bekleniyor.
Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Canlı İzle (FB-GS Derbisi)
Bu büyük derbiye dair tüm detaylar ve gelişmeleri kaçırmamak için Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayını takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta Oynanacak?
Trendyol Süper Lig'in kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan olurken, yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek. Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Süper Lig'in yeni sezonunda tüm karşılaşmalar beIN Sports ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak bu dev maç da beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maç, birçok yabancı ülkeden de canlı olarak izlenebilecek. ABD, Fransa, Kanada, İspanya ve Hırvatistan gibi birçok ülkede futbolseverler bu dev mücadeleyi takip edebilecek.
Fenerbahçe-Galatasaray: Muhtemel 11'ler
Bu sezonun en çok merak edilen maçlarından biri olan derbide, iki takımın da sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı büyük bir soru işareti. Fenerbahçe cephesinde Dzeko'nun hücum hattında yer alması beklenirken, Galatasaray'da ise yeni transfer Osimhen'in sahaya çıkma ihtimali öne çıkıyor.
Fenerbahçe, geride kalan 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, bu maçta Galatasaray'ı mağlup ederek liderlik koltuğunu devralmak istiyor. Öte yandan, Galatasaray ise oynadığı 5 maçı da kazanarak 15 puanla zirvede yer alıyor. Okan Buruk'un öğrencileri, bu maçtan da galibiyetle ayrılıp puan farkını artırmanın peşinde.
Galatasaray, önceki haftalarda Atakaş Hatayspor'u 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek dikkat çekici bir performans sergiledi.
Osayi ve Ziyech Derbide Oynamayacak
Fenerbahçe'de sakatlığını henüz atlatamayan Bright Osayi-Samuel'in derbide forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Hakim Ziyech de derbide yer alamayacak.
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Filip Kostic Sahada
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, bu önemli derbide ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Kasımpaşa maçında yer almayan 31 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusu, Galatasaray karşısında kadroda olacak.
Icardi Sahalara Dönüyor
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, sakatlığının ardından yeniden takımla çalışmalara başladı. Adana Demirspor maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın, derbi maçında forma giyip giymeyeceğine teknik direktör Okan Buruk karar verecek.
Fenerbahçe'de İlk Derbi Heyecanı Yaşayacak İsimler
Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Galatasaray karşısında ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.
Barış Alper Yılmaz Formda
Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, son 4 maçta attığı 4 golle takımına önemli katkılar sağladı. Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında 1'er gol atan Barış, takımının galibiyet serisinde başrol oynayan isimlerden biri oldu.