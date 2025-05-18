Fenerbahçe - Eyüpspor Maçı Canlı İzle Şifresiz | beIN Sports Fenerbahçe - Eyüpspor Maçı İzle

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Fenerbahçe - Eyüpspor maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, Ozan Ergün yönetecek. Bersan Duran ve Samet Çiçek, maçta yardımcı hakem olarak görev yapacak. Var koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy, yer alacak.

Ligde oynadığı 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım 78 puanla ikinci sırada bulunuyor.

ikas Eyüpspor'un ise 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 50 puanı var. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı eflatun-sarılılar. 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig tarihinde iki takım ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında ikas Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 36'ncı Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, ikas Eyüpspor'u konuk edecek. 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Çağlar, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Oğuz Aydın, En-Nesyri.Berke, Vezo, Dorukhan, Claro, Umut, Yalçın, Halil, Emre, Tayfur, Ampem, Thiam.Sarı-lacivertli ekipte Eyüpspor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.Sakatlıkları süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, bu maçta forma giyemeyecek.Bu oyuncuların yanı sıra ceza sınırında bulunan Fred, Djiku ve İrfan Can Kahveci de bu müsabakada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.