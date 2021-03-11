Faruk Süren: 'Belhanda haklı! Saha kötü değil miydi?'

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından sarı kırmızılı kulübün önde gelenleri, bu ayrılığı değerlendirdi.



FARUK SÜREN: BELHANDA HAKLI



Yönetimin aldığı bu karar bir ego savaşıdır. Acele bir fesih kararıdır. Yönetim hatalar zincirine bir yenisini eklemiştir. Saha kötü değil miydi? Adam zemin konusundaki açıklamasında haklı. Şampiyonluğa giderken alınan bu karar takımı olumsuz etkiler. Oyuncu, FIFA'ya giderse Galatasaray zarar görebilir. 12 maç kala alınan bu karar hatalı. Hocadan habersiz alınmış ise hatanın boyutu çok daha büyük.



FATİH GÖKŞEN: HİÇ GEREK YOKTU



Belhanda'nın ayıbı kadar, sözleşme fesih şekli de ayıp olmuştur. Şampiyonluğa giderken böyle bir krize hiç gerek yoktu. Yönetimin aldığı karar yanlış. 2 ay sözleşmesi kalmış Belhanda gibi değerli bir oyuncuyu açıklamaları sonrası özür diletir ve olayı kriz boyuta getirmeden çözerdiniz. Daha önce Melo-Riera kavgasında özürler dilenerek çözülmedi mi? Şampiyonluk giderse bunun hesabını nasıl verecekler.



SAVAŞ ÖZÜDOĞRU: ÖZÜR DİLERDİ!



Belhanda konusunda yapılan uygulamayı doğru bulmuyorum. Her şey bir özre bakardı ve kalan maçları tamamlayabilirdi. Galatasaray'da neler neler affedildi. Bu camia önemli bir camia. Şampiyonluğa giderken bu kararın iyi olmadığını düşünüyorum. Belhanda benim de zaman zaman eleştirdiğim bir oyuncuydu ama takımımıza katkıları yadsınamaz. Şampiyonluk mücadelesi verilirken yanlış bir karar oldu.



