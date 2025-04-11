Fahriye Evcen ve Özcan Deniz Evlendi Mi?

Özcan Deniz, yönetmenliğini de üstlendiği yeni filmi "Evim Sensin"de eski sevgilisi Fahriye Evcen'le başrolü paylaşıyor.



Üç yıl aşk yaşadıktan sonra yollarını ayıran Deniz ve Evcen, geçtiğimiz gün filmin düğün sahnelerini çekti. İkili, gelinlik ve damatlıkla kamera karşısına geçti.



Çekimlerde duygusal anlar yaşandı



Özcan Deniz ve Fahriye Evcen, birbirlerine büyük aşkla bağlı bir çifti canlandırdıkları "Evim Sensin"in düğün sahnelerinde duygusal anlar yaşadı.

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