Haber Tarihi: 11 Nisan 2025 15:12 - Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 15:12

Fahriye Evcen ve Özcan Deniz Evlendi Mi?

Özcan Deniz, yönetmenliğini de üstlendiği yeni filmi "Evim Sensin"de eski sevgilisi Fahriye Evcen'le başrolü paylaşıyor. Peki, Fahriye Evcen ve Özcan Deniz evlendi mi?

Fahriye Evcen ve Özcan Deniz Evlendi Mi?
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Özcan Deniz, yönetmenliğini de üstlendiği yeni filmi "Evim Sensin"de eski sevgilisi Fahriye Evcen'le başrolü paylaşıyor.

Üç yıl aşk yaşadıktan sonra yollarını ayıran Deniz ve Evcen, geçtiğimiz gün filmin düğün sahnelerini çekti. İkili, gelinlik ve damatlıkla kamera karşısına geçti.

Çekimlerde duygusal anlar yaşandı

Özcan Deniz ve Fahriye Evcen, birbirlerine büyük aşkla bağlı bir çifti canlandırdıkları "Evim Sensin"in düğün sahnelerinde duygusal anlar yaşadı.

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