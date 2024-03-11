Ezan Okunurken Su İçilir Mi? Diyanet açıkladı

Ezan okunurken su içmek, sağlık açısından önemlidir çünkü vücut suya ihtiyaç duyar. Özellikle sıcak havalarda veya uzun süreli açlık durumlarında, vücut susuz kalabilir ve su kaybı yaşanabilir. Bu nedenle, ezan okunurken su içmek, vücudun su dengesini korumak ve sağlığı korumak için önemlidir.



Ezan Okunurken Su İçilir mi?



Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de ezan okunurken su içmenin orucu bozup bozmadığıdır. Bu konuda farklı rivayetler ve görüşler olsa da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşü şu şekildedir:

Ezan okunurken su içmek orucu bozmaz.

Ancak, bazı durumlarda ezan okunurken su içmek orucu bozabilir. Bu durumlar şunlardır:

Suyun boğazdan aşağıya inmesi: Ezan okunurken suyun boğazdan aşağıya inmesi halinde orucu bozar.



Suyun tadının yutulması: Ezan okunurken suyun tadının yutulması halinde orucu bozar.



Suyun bilerek ve isteyerek içilmesi: Ezan okunurken bilerek ve isteyerek su içilmesi halinde orucu bozar.

