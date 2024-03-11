Haber Tarihi: 11 Mart 2024 15:17 -
Güncelleme Tarihi:
11 Mart 2024 15:17
Ezan Okunurken Su İçilir Mi? Diyanet açıkladı
İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan oruç, müslümanlar için önemli bir ibadettir. Ramazan ayında tutulan oruç, gün boyunca yemek, içmek ve cinsel ilişkiden kaçınmayı içerir. Oruç, sabah ezanıyla başlar ve akşam ezanıyla sona erer. Ezan, Müslümanlar için ibadet saatlerini belirten ve namaz vakitlerini duyuran bir çağrıdır. Ancak, ezan okunurken su içilip içilemeyeceği konusu, bazıları için belirsizlik yaratabilir. Peki, ezan okunurken su içilir mi? İşte Diyanet yanıtı
Ezan okunurken su içmek, sağlık açısından önemlidir çünkü vücut suya ihtiyaç duyar. Özellikle sıcak havalarda veya uzun süreli açlık durumlarında, vücut susuz kalabilir ve su kaybı yaşanabilir. Bu nedenle, ezan okunurken su içmek, vücudun su dengesini korumak ve sağlığı korumak için önemlidir.
Ezan Okunurken Su İçilir mi?
Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de ezan okunurken su içmenin orucu bozup bozmadığıdır. Bu konuda farklı rivayetler ve görüşler olsa da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşü şu şekildedir:
Ezan okunurken su içmek orucu bozmaz.
Ancak, bazı durumlarda ezan okunurken su içmek orucu bozabilir. Bu durumlar şunlardır:
Suyun boğazdan aşağıya inmesi: Ezan okunurken suyun boğazdan aşağıya inmesi halinde orucu bozar.
Suyun tadının yutulması: Ezan okunurken suyun tadının yutulması halinde orucu bozar.
Suyun bilerek ve isteyerek içilmesi: Ezan okunurken bilerek ve isteyerek su içilmesi halinde orucu bozar.
Ezan okunurken su içerken dikkat edilmesi gerekenler:
Ezan okunmaya başladığında su içmeyi bırakmak.
Ağızdaki suyu yutmadan tükürmek.
Suyun tadını yutmamaya dikkat etmek.
Sonuç olarak:
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşüne göre, ezan okunurken su içmek orucu bozmaz.