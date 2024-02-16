Exxen ve ExxenSpor Fiyatlarına Zam Geldi! 2024 Fiyatları

Exxen Spor üyelik paketi ücretinin detayları belli oldu. Reklamlı ve reklamsız iki farkı paket seçimi sunan Exxen'in aylık ve yıllık Exxen Spor paketinin fiyatları 2024 yılı için açıklandı. Peki, Exxen üyelik paketleri fiyatları ne kadar, kaç TL? Deneme paketi ne kadar?Exxen'in reklamlı ve reklamsız üyelik fiyatlarına gelecek zam 17 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak.Exxen Reklamlı Yıllık Paket: 996 TLExxen Reklamlı Aylık Paket: 129 TLExxen Reklamsız Yıllık Paket: 1.380 TLExxen Reklamsız Aylık Paket: 179 TLExxenspor Reklamlı Sezonluk Paket: 1.665 TLExxenspor Reklamlı Aylık Paket: 289 TLExxenspor Reklamsız Sezonluk Paket: 1.953 TLExxenspor Reklamsız Aylık Paket: 339 TLhttps://www.exxen.com/tr/sign-up adresine gidinMail ve şifre girdikten sonra mail adresinize gelen kodu sonraki sayfada girinGelen pencereden Exxenspor seçeneğini seçmeniz gerekliPaketlerden birini seçerek devam edinÖdeme bilgilerinizi girinÖncelikle şunu belirtmekte fayda var. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için muhakkak kredi kartı bilgilerini vermek gerekiyor. Kredi kartı vermek istemiyorsanız Exxen üyesi olamazsınız.Tavsiyemiz bir sanal kart oluşturarak bu kartın bilgilerini vermeniz ve sanal kartın bakiyesini 1TL olarak belirlemeniz. Çünkü Exxen kredi kartını kontrol etmek için 1TL çekim yapıyor ve 1 hafta sonra iade ediyor.Diğer yandan spor yayınları yapan Exxenspor'un fiyatları da geçtiğimiz dönemde önemli miktarda artış gösterdi. Son yapılan zamların ardından en uygun paket aylık 119 TL olurken, reklamsız aboneliğin fiyatı ise 169 TL'ye ulaştı.Exxen kullanmayı bırakmak isteyenlerin büyük bölümü ne yapacağını bilmiyor. İşte Exxen üyelik iptali rehberi ve Exxen abonelik iptali işlemi!Exxen Reklamlı Yıllık Paket: 996 TLExxen Reklamlı Aylık Paket: 129 TLExxen Reklamsız Yıllık Paket: 1.380 TLExxen Reklamsız Aylık Paket: 179 TLExxenspor Reklamlı Sezonluk Paket: 1.665 TLExxenspor Reklamlı Aylık Paket: 289 TLExxenspor Reklamsız Sezonluk Paket: 1.953 TLExxenspor Reklamsız Aylık Paket: 339 TLİlk olarak Exxen ana sayfasını buradan açın.Ana sayfa üzerinden Ad Soyad ve E-posta alanlarını doldurduktan sonra 7 gün ücretsiz izle butonuna tıklayın.Birinci aşamada e-posta adresiniz, şifreniz ve telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu alanları doldurduktan sonra ilgili şartları kabul edip ilerleyin.Abonelik tipi ile ilgili adımda dört farklı üyelik tipi bizi karşılıyor. Kendinize uygun paketi seçip son adıma geçebilirsiniz.Döviz kurunun artması ve düna genelinde yaşanan enflasyon diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi Exxen abonelik fiyatına da olumsuz yansımış durumda.