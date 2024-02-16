Haber Tarihi: 16 Şubat 2024 11:00 - Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 11:00

Exxen ve ExxenSpor Fiyatlarına Zam Geldi! 2024 Fiyatları

2024 EXXEN zam mı geldi? sorusu gündeme oturdu. Milyonlarca Exxen kullanıcısı merakla konuyu araştırmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi mücadelelerinin yayımlandığı Exxen Dijital Platformu zam haberinin doğruluğu araştırılıyor. Peki Exxen yüzde kaç zam yaptı? İşte 2024 Exxen zamlı fiyatlar

Exxen ve ExxenSpor Fiyatlarına Zam Geldi! 2024 Fiyatları
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Exxen Spor üyelik paketi ücretinin detayları belli oldu. Reklamlı ve reklamsız iki farkı paket seçimi sunan Exxen'in aylık ve yıllık Exxen Spor paketinin fiyatları 2024 yılı için açıklandı. Peki, Exxen üyelik paketleri fiyatları ne kadar, kaç TL? Deneme paketi ne kadar? EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETİ ÜCRETİ 2024
Exxen'in reklamlı ve reklamsız üyelik fiyatlarına gelecek zam 17 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak.

İşte Exxen ve Exxenspor üyelik fiyatları:

Exxen Reklamlı Yıllık Paket: 996 TL

Exxen Reklamlı Aylık Paket: 129 TL

Exxen Reklamsız Yıllık Paket: 1.380 TL

Exxen Reklamsız Aylık Paket: 179 TL

Exxenspor Reklamlı Sezonluk Paket: 1.665 TL

Exxenspor Reklamlı Aylık Paket: 289 TL

Exxenspor Reklamsız Sezonluk Paket: 1.953 TL

Exxenspor Reklamsız Aylık Paket: 339 TL
Exxen 14 gün ücretsiz kampanyasına nasıl katılınır?

https://www.exxen.com/tr/sign-up adresine gidin

Mail ve şifre girdikten sonra mail adresinize gelen kodu sonraki sayfada girin

Gelen pencereden Exxenspor seçeneğini seçmeniz gerekli

Paketlerden birini seçerek devam edin

Ödeme bilgilerinizi girin

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için muhakkak kredi kartı bilgilerini vermek gerekiyor. Kredi kartı vermek istemiyorsanız Exxen üyesi olamazsınız.

Tavsiyemiz bir sanal kart oluşturarak bu kartın bilgilerini vermeniz ve sanal kartın bakiyesini 1TL olarak belirlemeniz. Çünkü Exxen kredi kartını kontrol etmek için 1TL çekim yapıyor ve 1 hafta sonra iade ediyor.



Diğer yandan spor yayınları yapan Exxenspor'un fiyatları da geçtiğimiz dönemde önemli miktarda artış gösterdi. Son yapılan zamların ardından en uygun paket aylık 119 TL olurken, reklamsız aboneliğin fiyatı ise 169 TL'ye ulaştı.

Exxen kullanmayı bırakmak isteyenlerin büyük bölümü ne yapacağını bilmiyor. İşte Exxen üyelik iptali rehberi ve Exxen abonelik iptali işlemi!




EXXEN ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Exxen Reklamlı Yıllık Paket: 996 TL

Exxen Reklamlı Aylık Paket: 129 TL

Exxen Reklamsız Yıllık Paket: 1.380 TL

Exxen Reklamsız Aylık Paket: 179 TL

EXXENSPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Exxenspor Reklamlı Sezonluk Paket: 1.665 TL

Exxenspor Reklamlı Aylık Paket: 289 TL

Exxenspor Reklamsız Sezonluk Paket: 1.953 TL

Exxenspor Reklamsız Aylık Paket: 339 TL

EXXEN HESABI NASIL AÇILIR? – EXXEN'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Adım 1: İlk olarak Exxen ana sayfasını buradan açın.

Adım 2: Ana sayfa üzerinden Ad Soyad ve E-posta alanlarını doldurduktan sonra 7 gün ücretsiz izle butonuna tıklayın.

Adım 3: Birinci aşamada e-posta adresiniz, şifreniz ve telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu alanları doldurduktan sonra ilgili şartları kabul edip ilerleyin.

Adım 4: Abonelik tipi ile ilgili adımda dört farklı üyelik tipi bizi karşılıyor. Kendinize uygun paketi seçip son adıma geçebilirsiniz.

Döviz kurunun artması ve düna genelinde yaşanan enflasyon diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi Exxen abonelik fiyatına da olumsuz yansımış durumda.

 
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