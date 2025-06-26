Evde Bakım Maaş Zammı Temmuz 2025: Evde bakım aylığı ne kadar olacak? Evde bakım parası nasıl alınır?

Temmuz ayı ile beraber emekli ve memur maaşlarına zam yapılacak. Beraberinde enflasyon farkına göre evde bakım paraları da değişecek. Ocak ayı zammıyla beraber 10.125,55 TL ödenen maaşlar, temmuz atında yeniden artış yaşayacak. Ağır angelli bireylerle yardıma ihtiyacı olan yaşlı vatandaşların faydalandığı ödemeler, bakımı üstlenen aile bireylerine sağlanır. İşte, evde bakım maaşı hakkında merak edilenler...

Evde bakım maaşları Temmuz ayında, 6 aylık enflasyon farkları dikkate alınarak artış yaşacak. Buna göre ocak ayında 7 bin 609 TL'den 10.125,55 TL'ye yükseltilen ödemeler yine değişecek.

Öte yandan Ocak-Mayıs aylarındaki 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 olarak gerçekleşmişti. Yayımlanan haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.



Hane içi kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 2/3'ü olması,



Engelli sağlık kurulu raporunun olması,



Bakım hizmetleri değerlendirme heyetince, engellinin bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi gerekiyor.

Bu koşulları sağlayan kişilerin bakımını üstlenecek aile bireyleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne başvuruda bulunmalılar.

Başvuru esnasında;

Başvuru dilekçesi,

Engelli kişinin engelli raporu,

Engelli kişinin ve bakımı üstlenecek kişinin kimlik fotokopisi ve aslı, adrese dayalı sistemde hanede kimlerin yaşadığının beyanı (ikametgâh adres belgesi).

Hanede yaşayanların gelir durumunu gösterir maaş bordrosu, varsa kira gelir beyanı, mal durumunu gösterir belgeler,

Engelli kişiye ait iki adet fotoğraf,

Engelli kişi okuyorsa öğrenim belgesi,

Engelli birey için vasi kararı varsa vasi belgesi, anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı gerekir.