Emekli bayram ikramiyesi 3000 TL mi oldu?

Kurban Bayramı'na kısa süre kala emekliler ikramiye ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar, 2023 yılında 28 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesini ne zaman alacak? İşte detaylar...Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacağı düşünülüyordu. Son dakika haberine göre emeklilere ödemeler bayram öncesi yapılacak. Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek.İkramiye ve maaş ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek. 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi şöyle:Maaşı ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziran'daMaaşını 19-20'sinde alanlar 18 Haziran'daMaaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziran'daMaaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziran'daMaaşını 25-26'sında alanlar 21 Hazrian'da alabilecek.Bağ-Kur emeklileri 22 Haziran'da bu ayki maaşını alacak.Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran tarihinde ödenecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca ödenecek olan bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 6 Haziran Kabine Toplantısı sonrası gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.2023 Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için gün sayan emekliler, tahsis numarasına göre maaş ödeme günlerini sorgulamaya başladı. Emekli vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen tahsis numarasına göre emekli maaşlarının yatacağı tarihi öğrenebiliyor.İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme günleri;Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15.6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu.Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı: "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;* Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek.* Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek.* Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;* Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.* Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.* Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihinde ödenecek.