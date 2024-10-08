Haber Tarihi: 08 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 15:01

Ekim ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2024

Aile destek ödeme tarihi 2024 eylül ayı yaklaşırken, hak sahiplerinin de yoğunlaştığı konulardan oldu. Hak sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yatırılan Aile Destek Programı 2024 yılının sonuna kadar uzatıldı. Ekim ayı ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi kişilerin hesaplarına yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin devam edip etmediği merak ediliyor. Peki, Ekim ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Ekim ayı Aile destek ödemeleri sorgulama...

Ekim ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2024
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Ekim ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, bakanlık tarafından ödeme almaya hak sahibi olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yatırılan aile destek ödemelerinin, ekim ayında yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki, ekim ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? 

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

Aile Destek Programı ekim ödemelerinin, ayın 14'ü ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.
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