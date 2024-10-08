Ekim ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2024

Ekim ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, bakanlık tarafından ödeme almaya hak sahibi olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yatırılan aile destek ödemelerinin, ekim ayında yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki, ekim ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?



AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?



Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.



Aile Destek Programı ekim ödemelerinin, ayın 14'ü ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.



AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?



Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

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