Eda Erdem voleybolu bıraktı mı?

Eda Erdem'in VNL 2025 maçlarında yer almaması gündem oldu. Milli takımın kaptanıyla ilgili resmi açıklama kısa sürede voleybolseverlerin odağına yerleşti. İşte detaylar…

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 24 Nisan 2025 tarihinde yaptığı resmi açıklamada, Eda Erdem Dündar'ın 2025 Voleybol Milletler Ligi kadrosunda yer almama kararının, oyuncunun kendi talebi doğrultusunda alındığını bildirdi. TVF'ye yakın kaynaklara göre, Eda Erdem, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe ile yoğun bir lig ve Avrupa maratonunun ardından fiziksel ve mental olarak dinlenmek için yaz dönemi boyunca izin istedi. Ancak, federasyon, Eda Erdem'in 2025 Dünya Şampiyonası'nda takımla birlikte olmasını şart koştu ve bu talep kabul edildi.

Başantrenör Daniele Santarelli, 17 Haziran 2025 tarihinde TRT Spor'a verdiği röportajda, Eda Erdem'in durumuna açıklık getirdi: "Eda, tabii ki bu yaz oynayacak. Ona dinlenmesi için biraz fırsat verdik. VNL'de dinlenmek için izin istedi, biz de kabul ettik. O çok akıllı, vücudunun Dünya Şampiyonası için hazır olması gerektiğinin farkında. Milli takım için çok önemli ve Dünya Şampiyonası'nda kaptan olarak devam edecek." Bu açıklama, Eda Erdem'in milli takımı bırakma gibi bir niyetinin olmadığını ve stratejik bir dinlenme sürecinde olduğunu netleştirdi.