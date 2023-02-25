Eda Ece Yasak Elma'dan ayrıldı mı? Eda Ece Yasak Elma dizisinden ayrılıyor mu?

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Yasak Elma dizisi 6. sezonu ile izleyici karşısına çıkıyor. Yasak Elma dizisi Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem nedeniyle 3 haftadır yayın akışında yer almıyor. İzleyiciler, "Eda Ece diziden ayrılıyor mu? Eda Ece Yasak Elma'dan ayrıldı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorularını araştırmaya başladı.Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yayınmadı. Vatandaşlar, Eda Ece'nin deprem felaketi sonrası gösterdiği çaba herkesin takdirini kazanmıştı. Televizyon kanallarının ortak yayınına ise makyajsız çıkan Ece, yorgun haliyle dikkat çekmişti. Eda Ece'nin Yasak Elma'dan ayrılıp ayrılmamasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Eda Ece daha önceki röportajlarında ise "Bu sezon Yasak Elma'yı bitiriyoruz, güzel bir finali hak etti. " açıklamasını yapmıştı.Kahramaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Dizi ve eğlence programları 2 hafta yayın akışında yer almadı. Bu hafta yayınlaması beklenen Yasak Elma, Hatay'da akşam saatlerinde 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem sonrası yayından kaldırıldı. Deprem sonrası Yasak Elma'nın yeni bölümü henüz yayınlanmadı.Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından depremzedeler için seferber olan isimlerden biri de Eda Ece'ydi. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Türkiye Tek Yürek yayınına makyajsız katılması ile gündem olmuştu. Sevilen ismin bir süredir beraber olduğu Buğrahan Tuncer ile evleneceği öğrenildi.Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğra Tuncer ile haziran ayında dünya evine girecek.Sabah'ın haberine göre Anadolu Efes'te oynayan milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile Eda Ece, 8 Haziran'da evlenecek.Güzel oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, "Evliliğe doydum, dizilerde dokuz kere evlendim" demişti.