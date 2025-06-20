Haber Tarihi: 20 Haziran 2025 13:07 - Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 13:07

e Karne Görüntüleme: e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır?

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala, milyonlarca öğrenci karnelerine kavuşmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan resmi takvime göre öğrenciler, 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerini alacak. E Karne görüntüleme yapmak isteyen veli ve öğrenciler e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır merakla araştırıyor.

e Karne Görüntüleme: e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır?
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Fiziki karnelerin yanı sıra dijital ortamda da erişime sunulacak olan e-Karne sistemi sayesinde öğrenciler ve veliler, karne bilgilerini internet üzerinden görüntüleyebilecek. e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır.

E KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platformu olan e-Okul sistemi sayesinde öğrenciler, karnelerine fiziksel olarak ulaşamayanlar da dahil olmak üzere, belge ve not bilgilerine çevrim içi olarak erişebiliyor.

e-Karne görüntüleme işlemi MEB'in e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapan öğrenciler, ana ekranda yer alan "Not Bilgisi" veya "e-Karne" sekmesine tıklayarak tüm dönem içi notlarını, davranış puanlarını, devamsızlık bilgilerini ve varsa takdir-teşekkür belgelerini görebiliyor.

E KARNE NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ereceği 20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla öğrencilerin dijital karne erişimi de aktif hale gelecek.

Fiziki karnelerle eş zamanlı olarak erişime açılacak olan e-Karne, karnesini okuldan alma imkanı olmayan öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlıyor. MEB takvimine göre bu tarihten itibaren öğrenciler, sistem üzerinden not bilgilerine güncel olarak ulaşabilecek. Notlar dışında başarı belgeleri, yıl sonu devamsızlık durumu ve dönem ortalamaları da aynı gün sistemde görünecek.

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