Dybala, Galatasaray'a gelecek mi?

Transfer döneminde yıldız transferi yapmayı düşünen Galatasaray'ın, Paulo Dybala ile görüşmelere başladığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Yıldız futbolcunun menajeri görüşmeler için İstanbul'a gelirken dün derbiyi de stattan izledi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sponsorluk anlaşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bugün gündeme bomba gibi düşen Paulo Dybala haberlerinin sorulması üzerine Öztürk, "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimler olduğunu biliyorum. Kulübümüzün pek çok futboluyla ilgilenmesi normal. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Paolo Dybala için Roma teknik direktörü Claudio Ranieri'den açıklama geldi.

Yıldız futbolcunun menajerinin Galatasaray-Trabzonspor maçını tribünden izlemesinin ardından konuyla ilgili duruşunu aktaran tecrübeli çalıştırıcı "Dybala kalmak istemiyorsa bunu kabul etmek zorundayız" dedi.

Sport Mediaset'e konuşan Ranieri şunları söyledi: "Ben Dybala'nın takımımda olmasından memnunum ama oyuncunun başka öncelikleri varsa, futbolcu kalmak istemiyorsa ve bir şans varsa bir çözüm bulunması gerekir. Ama tabii tarafların da anlaşması ve aynı fikirde olmaları gerekir. Dybala'dan herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. Ben sadece burada kalmaktan mutlu olan oyuncular istiyorum."

İtalyan basınında Ranieri'nin bu sözleri, Dybala'nın takımdan ayrılması için kapıyı araladığı şeklinde yorumlandı.