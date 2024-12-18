Haber Tarihi: 18 Aralık 2024 19:16 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 19:16

Dybala, Galatasaray'a gelecek mi?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, menajeriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdiği Paulo Dybala ile imza aşamasına geldiği iddia edilmişti. İtalyan basını, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı. Peki, Dybala, Galatasaray'a gelecek mi?

Dybala, Galatasaray'a gelecek mi?
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Ara transfer döneminde transfer bombasını patlatmak isteyen Galatasaray, Arjantinli yıldız Dybala için harekete geçti. Roma'dan yıldız futbolcunun olası ayrılığı için ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

PAULO DYBALA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Transfer döneminde yıldız transferi yapmayı düşünen Galatasaray'ın, Paulo Dybala ile görüşmelere başladığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Yıldız futbolcunun menajeri görüşmeler için İstanbul'a gelirken dün derbiyi de stattan izledi.

METİN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sponsorluk anlaşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bugün gündeme bomba gibi düşen Paulo Dybala haberlerinin sorulması üzerine Öztürk, "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimler olduğunu biliyorum. Kulübümüzün pek çok futboluyla ilgilenmesi normal. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister" sözlerini sarf etti.

'KABUL ETMEK ZORUNDAYIZ'

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Paolo Dybala için Roma teknik direktörü Claudio Ranieri'den açıklama geldi.

Yıldız futbolcunun menajerinin Galatasaray-Trabzonspor maçını tribünden izlemesinin ardından konuyla ilgili duruşunu aktaran tecrübeli çalıştırıcı "Dybala kalmak istemiyorsa bunu kabul etmek zorundayız" dedi.

Sport Mediaset'e konuşan Ranieri şunları söyledi: "Ben Dybala'nın takımımda olmasından memnunum ama oyuncunun başka öncelikleri varsa, futbolcu kalmak istemiyorsa ve bir şans varsa bir çözüm bulunması gerekir. Ama tabii tarafların da anlaşması ve aynı fikirde olmaları gerekir. Dybala'dan herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. Ben sadece burada kalmaktan mutlu olan oyuncular istiyorum."

İtalyan basınında Ranieri'nin bu sözleri, Dybala'nın takımdan ayrılması için kapıyı araladığı şeklinde yorumlandı.
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