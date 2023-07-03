Djiku'ya Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de talip

Bir süredir Beşiktaş'la adı anılan Ganalı stoper Alexander Djiku'ya Fenerbahçe'nin de talip olduğu yazıldı.
Fransız basını, Djiku'yu isteyen kulüpler arasında Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de dahil olduğunu yazdı. Beşiktaş'ın serbest durumda olan Djiku'ya bir sözleşme teklifi yapmasının yanı sıra Lille, Nottingham Forest ve Strasburg'un yeniden oyuncuyla görüştüğü ifade edildi.
Fenerbahçe'nin de gelecek sezon iddialı olan kadrosunda Djiku'ya yer vermek istediği yazılırken 27 yaşındaki oyuncunun henüz kararını vermediği ve acele etmek istemediği aktarıldı. Djiku'nun kendisini isteyen kulüplerin netleşmesini 10 gün daha bekledikten sonra nihai kararını vereceği kaydedildi.
Djiku Fransa'da Bastia ve Caen formaları giydikten sonra 2019'da 4.5 milyon euroya Strasbourg'a transfer olmuştu.Geride bıraktığımız sezonda 31 kez Strasbourg formasını giyen Djiku, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Fransız basını, Djiku'yu isteyen kulüpler arasında Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de dahil olduğunu yazdı. Beşiktaş'ın serbest durumda olan Djiku'ya bir sözleşme teklifi yapmasının yanı sıra Lille, Nottingham Forest ve Strasburg'un yeniden oyuncuyla görüştüğü ifade edildi.
Fenerbahçe'nin de gelecek sezon iddialı olan kadrosunda Djiku'ya yer vermek istediği yazılırken 27 yaşındaki oyuncunun henüz kararını vermediği ve acele etmek istemediği aktarıldı. Djiku'nun kendisini isteyen kulüplerin netleşmesini 10 gün daha bekledikten sonra nihai kararını vereceği kaydedildi.
Djiku Fransa'da Bastia ve Caen formaları giydikten sonra 2019'da 4.5 milyon euroya Strasbourg'a transfer olmuştu.Geride bıraktığımız sezonda 31 kez Strasbourg formasını giyen Djiku, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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