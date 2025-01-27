Haber Tarihi: 27 Ocak 2025 12:16 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 12:16

DeepSeek nedir? DeepSeek R1 nedir, nasıl kullanılır?

Çin'den ChatGPT'ye rakip yeni yapay zeka geldi. Peki herkesin merak ettiği DeepSeek nedir ve DeepSeek-R1 nasıl kullanılır?

DeepSeek nedir? DeepSeek R1 nedir, nasıl kullanılır?
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DeepSeek, Çin merkezli bir yapay zeka (YZ) şirketidir. Büyük dil modelleri (LLM), veri analizi, otonom sistemler ve diğer YZ tabanlı çözümler üzerine odaklanır. Şirket, hem ticari hem de akademik alanlarda yenilikçi YZ uygulamaları geliştirmeyi hedefler.

DeepSeek R1 Nedir?

DeepSeek R1, DeepSeek tarafından geliştirilen bir akıllı asistan veya sohbet robotudur. Büyük dil modelleri (örneğin, GPT benzeri teknolojiler) kullanarak kullanıcıların metin tabanlı sorgularını yanıtlamak, veri analizi yapmak, çeviri hizmetleri sunmak ve çeşitli görevlerde yardımcı olmak için tasarlanmıştır. R1, işletmeler veya bireyler için özelleştirilebilir bir YZ çözümü olarak da kullanılabilir.

DeepSeek Nasıl Kullanılır?

DeepSeek R1'nin kullanımı genellikle şu adımları içerir:

Erişim Sağlama

Web Platformu: DeepSeek'in resmi web sitesi üzerinden hesap oluşturup giriş yaparak R1'ı kullanabilirsiniz.

API Entegrasyonu: Geliştiriciler, R1'nin API'larını kendi uygulamalarına entegre edebilir.

Özel Dağıtım: Şirket içi kullanım için kurumsal sürümler sunulabilir.

Sorgu Oluşturma

Metin tabanlı bir arayüzde (sohbet kutusu) doğal dilde sorular veya komutlar yazın.

Örnek: "2023 satış verilerini analiz et" veya "İngilizce'den Çince'ye çeviri yap."

Özelleştirme ve Ayarlar

Dil tercihleri, veri kaynakları veya görev türleri (örneğin, teknik destek, rapor oluşturma) gibi parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Kurumsal kullanıcılar, modeli kendi veri setleriyle eğitebilir.

Çıktıları Değerlendirme

R1, metin yanıtları, grafikler veya raporlar oluşturabilir. Sonuçları dışa aktarabilir veya paylaşabilirsiniz.

DeepSeek Kullanım Senaryoları

Müşteri Hizmetleri: Otomatik yanıt sistemleri.

Veri Analizi: Karmaşık veri setlerinin görselleştirilmesi.

İçerik Üretimi: Makale, rapor veya pazarlama metinleri yazma.

Eğitim: Öğrencilere interaktif destek.

Önemli Noktalar

Dil Desteği: Öncelikli olarak Çince odaklıdır, ancak İngilizce ve diğer dillerde de çalışabilir.

Gizlilik: Kurumsal kullanıcılar için veri güvenliği ve yerel sunucu seçenekleri mevcuttur.

Güncellemeler: Model, düzenli olarak yeni verilerle geliştirilir.

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