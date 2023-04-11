CVK Maden halka arz borsada ne zaman işlem görecek? CVK Maden halka arz sonuçları belli oldu! CVK Madencilik kaç lot verdi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye'nin en büyük krom ihracatçılarından CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka arz talep süreci sona erdi. Şimdi sırada CVK Madencilik halka arz sonuçları yer alıyor. Yatırımcılar "CVKMD CVK Madencilik halka arz sonuçları kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt ararken bilindiği üzere halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 105 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Peki, CVKMD CVK Madencilik halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? İşte yanıtı.CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 12 Nisan Çarşamba günü işlem görmeye başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği zaman haberimiz içerisine eklenecektir.6-7 tarihleri arasında halka arzı gerçekleştirilen CVK Maden İşletmeleri (CVKMD) halka arz sonuçları açıklandı. Tera Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada CVK Maden halka arzında toplam 8,4 milyon hissenin adet başına 105 TL'den satıldığı belirtildi. Halka arza konu hisselerin yüzde 74,36'sı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 15'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldı.Açıklamada, arza 1 miliyon 470 bin 906 yatırımcının katıldığı 1 milyon 452 bin 252 yatırımcıya pay dağıtıldığı dile getirildi. Halka arza 4,67 kat yani 4 milyar 493 milyon 769 bin lira talep geldi. Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 105 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 882 milyon lira olarak gerçekleşti.CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında başvuru sayısı 1.470.906 olarak gerçekleşirken, başvuran bireysel yatırımcılara ise azami 4-5 lot hisse dağıtıldığı bildirildi. Halka arza toplamda 1.470.906 yatırımcının katıldığı, 1.452.252 yatırımcıya dağıtım gerçekleştiği ve halka arzda %5 üzerinde pay alan yatırımcı bulunmadığı da bildirildi.CVK Maden halka arzında toplam 8,4 milyon hissenin adet başına 105 TL'den satıldığı duyuruldu.CVK Maden halka arz sonuçları açıklandı.Tera Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada CVK Maden halka arzında toplam 8,4 milyon hissenin adet başına 105 TL'den satıldığı belirtildi.Halka arza konu hisselerin yüzde 74,36'sı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 15'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldı.Açıklamada, arza 1 miliyon 470 bin 906 yatırımcının katıldığı 1 milyon 452 bin 252 yatırımcıya pay dağıtıldığı dile getirildi.Halka arza 4,67 kat yani 4 milyar 493 milyon 769 bin lira talep geldi.CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ("CVKMD") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 06 Nisan 2023 ve 07 Nisan 2023 tarihlerinde, Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleşmişti.Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 105 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 882 milyon lira olarak gerçekleşti.CVK Madencilik, 100% yerli sermaye ile kurulmuş olan işletmeleri ile maden faaliyetlerini sürdürmektedir.Bursa, Çanakkale ve Kütahya'da tesisleri bulunan CVK Madencilik; krom, kurşun, çinko, bakır ve manyezit cevherleri üretmekte olup altın cevheri üretimi için de AR-GE çalışmalarına son sürat devam ediyor.CVK Madencilik, halka arz gelirinin önemli bir kısmını altın madenciliği yatırımında kullanmayı planlıyor.