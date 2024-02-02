Haber Tarihi: 02 Şubat 2024 13:00 - Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 13:00

Cuma Namazı Öğle Namazı Yerine Geçer mi? - Diyanet

Cuma namazı, farz olan bir namazdır ve öğle namazının yerine geçer. Cuma namazı kılınan yerde ve vaktinde bulunan ergen, akıllı ve hür müslüman erkekler için öğle namazı yerine Cuma namazı kılmak farzdır.

Cuma Namazı Öğle Namazı Yerine Geçer mi? - Diyanet
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Cuma Namazı Öğle Namazı Yerine Geçer mi?

Cuma namazının farz olması için:

Cuma namazının kılınacağı yerde en az 40 erkeğin olması gerekir.

Cuma namazının ezanı okunmuş olması gerekir.

Cuma namazının hutbesi okunmuş olması gerekir.

Cuma namazının imamı tarafından iki rekât namaz kılınmış olması gerekir.

Cuma namazına gidemeyenler:

Cuma namazına gidemeyenler öğle namazını dört rekât olarak kılarlar.

Cuma namazına gidemeyenler için mazeret vardır. Bu mazeretler şunlardır:

Hasta olmak

Yaşlı olmak

Engelli olmak

Yolculukta olmak

Hava şartlarının kötü olması

Cuma namazının kılınacağı yere ulaşamamak

Video:

Bu videoda, cuma namazının öğle namazı yerine geçip geçmediği ve cuma namazına gidemeyenler için neler yapılması gerektiği konusu detaylı olarak anlatılmaktadır.

Sonuç:

Cuma namazı, farz olan bir namazdır ve öğle namazının yerine geçer. Cuma namazı kılınan yerde ve vaktinde bulunan ergen, akıllı ve hür müslüman erkekler için öğle namazı yerine Cuma namazı kılmak farzdır. Cuma namazına gidemeyenler için mazeret vardır ve öğle namazını dört rekât olarak kılarlar.
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