Çiftçi belgesi olanlar 5000 TL alacak mı? 5000 TL emekli ikramiyesi Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olanlara verilecek mi?

20 Kasım Kabine Toplantısı sona ermesinin ardından çiftçilere 5000 TL ikramiye detayları merak konusu oldu. Ekonomideki son gelişmeler, deprem bölgesindeki son durum ve terörle mücadele de kabinenin gündemindeki başlıklar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5000 TL ikramiye düzenlemesi için talimat vermişti. Peki, Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi? ÇKS kaydı olan emekliler 5000 tl alacak mı?Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olduğu için ikramiye alamayan çiftçi emeklilerinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanabilmesi için yeni bir çalışma başlatıldığı belirtiliyor.Çiftçileri kapsayacak 5 bin TL emekli ikramiyesi ek düzenlemesi Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.5 bin liralık ikramiyeden yararlanamayan çiftçiler ise karara isyan ederek AKP'nin kalesi Karadeniz Bölgesi'nden tepki gösterdi. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla verilen ikramiyeden 1 milyon 629 bin 730 emekli çiftçinin yararlanamamasına Trabzon'daki fındık ve çay üreticileri "Yanlış yaptı Reis bize" diyerek isyan etti.Üzerinde 5 dönüm fındık arazisi olduğunu belirten emekli Recep Söylemez, "Bu 5 bin lira kandırma parası, aldatma parasıdır. Normal zammı vermedi, 5 bin lira verse ne olur. Bugünün şartlarında bir emeklinin en az 20 bin lira alması lazım" ifadelerini kullandı. Tarım arazisi için yılda 500 lira verildiğini ifade eden Kemal Küçük, "Sağolsunlar verdiklerini de fazla fazla aldılar. Bir vatandaşa 'Sen çalışma bu parayla geçin' demeye hakkı var mı ülkeyi yöneten bir insanın. Yanlış yaptı Reis bize" derken Recep Alemdar ise, "Bu emekli ikramiyesi kime verildi anlayamadık, herkesin üzerine bir şey vardır yani. Memura 10 bin lira zam yaptılar bize hiçbir şey vermediler. Anlayamadık" diye konuştu.5000 tl emekli ikramiyesi 11 Kasım itibarıyla başlanacaktı. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur Bağkur 14 Kasım'da yapılacaktı fakat bazı vatandaşlara henüz ödeme yapılmadı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.