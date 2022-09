CANLI: Erden Timur konuşuyor

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, kulübün YouTube hesabında açıklamalarda bulunuyor. Erden Timur'un açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz."1982'de Mersin'de doğdum. 18'ime kadar Mersin'de yaşadım. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudum. Okul yıllarım zevkli ve güzel yıllardı. Ailem hala Mersin'de. Çocukluktaki en önemli şeylerden biri tuttuğumuz takımdı. Benim için Galatasaray'dı.""İnşallah Mersin İdmanyurdu'nu yeniden Süper Lig'de görürüz. Babam Mersin İdmanyurdu'nda yöneticiydi. Hep futbolla iç içeydik. O zaman tabii şehir takımları çok iyiydi. Şimdi de yine iyi olan şehir takımlarımız var. Daha çok İstanbul'dan takım var şu an. Türk futbolu layık olduğu yere gelince daha fazla şehir takımı olur.""Babam Galatasaraylı. Beni Galatasaraylı yapan babam liberaldir aslında, herkesi düşüncesinde serbest bırakır. Beni eniştem Galatasaraylı yaptı. O zaman eniştem değildi aslında. Mersin İdmanyurdu maçlarına götürürdü beni. Onun sayesinde Galatasaraylı oldum. 7-8 yıl önce ilk Galatasaray ile sponsorluk anlaşması yaptığımda eniştemi aradım. Tüneli ilk o zaman gördüm. Benim açımdan çok duygulu bir zamandı. Teşekkür etmek için onu aradım. Her zaman ona minnettarım beni Galatasaraylı yaptığı için.""İlk başkanımızla, Dursun Ağabey ile konuştuğumuzda insanları birleştireceksek her şey bir anlam ifade eder dedim. Sonunda şampiyon oluyoruz falan ama sonunda ne oluyor, birbirimize sarılıyoruz. Sonunda geldiğimiz nokta, en asıl nokta. Duygu hiçbir zaman planlanamaz, reflekstir. Duygunun sonunda ne yaşıyorsanız insanın amacı odur. Galatasaraylılık değerleri, her zaman toplumu önceller, gelişmesine katkı sağlar. Birçok branşı kuran kulüp. Ali Sami Yen Bey'in vizyonunu hepimiz biliyoruz. Toplumun da ihtiyacı şu an birleşmek, bir olmak. Malum bir kutuplaşma söz konusu. Dünyevi amaç, hiçbir zaman amaç olamaz. Bir insanın yola çıkma amacı sadece şampiyonluk ise değersiz olur. Şampiyonluk önemli ama önemli olan sevgi iklimini. Sevginin, samimiyetin ulaşmayacağı kalp yok. Farklı kültürlerde bile öyle.""Bir başarı olduğunda sevgisiz, birleşme olmadan olduğunda değersiz oluyor. Gerçekten böyle olmadığında hiçbir başarı sürdürülebilir olmuyor. 3.5 ayda ne olduğunu herkes takip etti. Geçmiş dönem başkanlarımız, örneğin Adnan Polat Ağabey'in bir kırgınlığı vardı, Florya'ya geldi, maça geldi. Küsler barıştı. Sayın Burak Elmas geldi. Yetki genel kurulunda Sayın Başkanımızın fikri önderliğinde, geçmişteki ibrasızlıktaki herkesi kalben ibra etti. Buradan başkanımıza teşekkür etmek lazım. Çekişmeler olacaktır ama bir tek amaç olması gerekiyor, Galatasaray'ın çıkarları, başarısı.""İnsanlara açık olmak gerekiyor. Herkes iyi niyetli bir şey yapmaya çalışıyor. Sadece bizim açımızdan söylemiyorum, geçmişte ve gelecekte.""İnsan aile büyüğü vasıtasıyla takım tutuyor. Küçükken kazanıyor diye, başarılı diye, toplumda yeri var diye tutuyor. Belli bir yaştan sonra değerler bütünüyle, kendi değerlerinin uyuşması gerekiyor. Değerler ayrı olunca git gide o tutku azalır. Galatasaraylılık değerleri, toplum için çok önemli. İnsan bir yerde doğuyorsa, memleketi için doğuyor. İnsanın yaratılışı borçluluktur. Babam hep topluma faydası nedir derdi. Galatasaray'ın amacı topluma faydadır. 500 yılı aşkın bir lisenin köklerini oluşurduğu bir yer. Oyunculara transferde hep bunu anlattım. Burası dünyada hep eşsiz bir yer. Herkesin övündüğü bir konu bu. Eğitim kurumu, topluma adanmış değerleri yaratır.""Takımdaşlık karşılıksız bir şeydir. Üzülürsünüz, ağlarsınız. Karşılıksızlık tamamen kendinden başka bir amaca adanmaktır. Galatasaray tarihinde bunu hep yapmıştır ülkenin faydası için. Galatasaraylılığın benim için anlamı budur."