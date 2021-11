Burak Elmas'tan sert açıklamalar

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri derbi sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte Burak Elmas'ın sözleri



"Uzun zamandır sistem değişikliği çabası içindeyiz. MHK seçildiğinde tebrik ettik. Bugün, NEF Stadyumu'nda çok çok çok kötü ve artniyetli bir hakem performansı vardı. Bu hakemin daha önce de burada kötü performansları var. Bir şans verelim dedik, iyi niyetliyiz ya. Oyuncularımıza kart ve kartlar vermek üzerine yoğun çaba sarfeden bir yönetim vardı.



Yarın TFF'den randevu isteyerek TFF'ye gideceğim. Ayrıca bu toplantıda MHK Başkanı'nın da olmasını isteyeceğim. Ayrıca hakemin maç raporunun da paylaşılmasını isteyeceğim. Zaten başka kulüplere el altından rapor veriyorlar."



TFF'ye maçlara gelen üyeleriyle ilgili uyarı yapmak istiyorum. Buraya gelen TFF yetkilisi nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi. Nerede nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliyi göndermeyin bir daha. Ev sahibi olmayacağız.



Fenerbahçe'nin attığı golden sonra yedek kulübesinin bizim tribünümüze gelmesi hoş değil. Sayın Başkan Ali Koç da takımını uyarır sanırım. Ona da ufak bir serzenişte bulundum.



Biz takımımıza güveniyoruz. Bu işi başaracağız, Galatasaray, devrimle Türk futbolunun öncüsü olacak.



TFF'ye maçlara gelen üyeleriyle ilgili uyarı yapmak istiyorum. Buraya gelen TFF yetkilisi nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi. Nerede nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliyi göndermeyin bir daha. Ev sahibi olmayacağız.



Fenerbahçe'nin attığı golden sonra yedek kulübesinin bizim tribünümüze gelmesi hoş değil. Sayın Başkan Ali Koç da takımını uyarır sanırım. Ona da ufak bir serzenişte bulundum.



Biz takımımıza güveniyoruz. Bu işi başaracağız, Galatasaray, devrimle Türk futbolunun öncüsü olacak.



Tek tek kararları söylemeyeceğim. Genel olarak çok çok çok kötü. Galatasaray'ın saha ve seyirci avantajını sergileyecek performansını engelledi. Bunlar hatadan çıkıp, bir projenin parçası haline geliyor. Hocamıza verdiği kart, verdiği vermediği fauller, verdiği vermediği kartlar... Bizim oyunumuzu etkiledi. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bu hakem, rakibimize de hatalar yaptı. Rakibimize de böyle hatalar olursa yarın oturur onu da konuşuruz.



TFF yetkilisi haddini bilmedi. Daha fazla burada anlatmayayım. Yarın yüz yüze söyleyeceğim. TFF içinde mevcut düzenden rahatsız olmayan, iyi bir düzen olduğunu söyleyen bireyler var. Bu kişilerin stada girmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağım."



Biz, ligde hala aynı yarışın içindeyiz. Bir mağlubiyet bizi bu yarıştan koparmaz. Çok genç, çok güvendiğimiz başarılı olacak bir takımımız var. Bu takım en az 5-6 sene beraber oynayacak bir takım. Avrupa'da da tepeye oynayacak bir takım yaratma hedefimiz var. Böyle bir takım için tek maç üzerinden bakış açısı yanlış olur.



Benim en büyük korkum sistemin bizi engellemeye çalışmasıydı. Bazı insanlar bu sistemin değişmesini istemiyor. Çamurdan beslenen arkadaşlar var. Biz bu sistemi değiştireceğiz demiştik. Ya bu sistemi değiştireceğiz ya da bu sistem bizi yiyecek.



Sadece Galatasaray'ın aleyhinde kararlar değil bunlar. Memnun olan kimse yok. Bazen Galatasaray'a bazen Fenerbahçe'ye her hafta birine yaparak kavga ortamını beslemeye çalışan insanlar var. Federasyonda sistemsel şeyler düzelmezse diğer kulüplerle de konuşacağız. Oyuncumuza verilecek cezanın pazarlığını yapan kulüp başkanı oldu. Böyle bir çirkin, kirli sistemin içerisindeyiz. Bugünkü hakem performansı da basit bir kötü performans değildir. Bunların hepsi bir oyunun parçası. Bu sistemi onlara teslim etmeyeceğiz.



Bundan sonra hiçbirini rahat bırakmayacağım. Bu sistemin bozulmasını istemeyenleri rahat bırakmayacağım. Yapılan kötülükler o kadar aleni yapılıyor ki... Bu kirli oyunun aktörlerinden Türk futbolunu temizlemek istiyoruz. Bütün kulüplerle savaşmamız lazım. Bu sistem içerisinde çok mücadele etmemiz gerekiyor.



İsimler değişir, biz sistemin değişmesini istiyoruz. İsimler değişiyor sistem değişmiyor. Oraya getireceğimiz arkadaşlarımıza da yardımcı olmamız gerekiyor. Hakem raporunun açık bir şekilde paylaşılması lazım. İstedikleri zaman istedikleri başkana bu raporları servis ediyorlar. Benim yanımda federasyon karşısında bir hakem raporu okuyan başkan oldu.



Ne olursa olsun, kendi stadımda sahaya yabancı madde atılmasını kabul etmiyorum. Hiçbir taraftarın böyle bir hakkı yok. Galatasaray'ın Stadı'nda sahaya müdahale edilmez. Gerekeni yapacağız. Ben kabul etmiyorum.



Birçok maçta bazı detaylar verilmezken, bugün zoomla detaylı görüntü verdiler. Bu doğrudur ama vereceklerse her maçı versinler. Çimlerin arasına kadar giren bir zoom yapmışlar.



Sistem üzerinde çalışıyoruz ama bizim bu iyi niyet çabalarımız, kötülüğü engellemiyor. Şeffaf davranan aktörlere ihtiyacımız var. Ben, diğer kulüp başkanlarımızın da gelmesini isteyeceğim yarın. Altta çalışan bir ekip var. MHK'de aile ilişkileri var. BAL Ligi'nde amatör maçları yöneten, çok başarılı hakemler var ama tanıdıkları olmadığı için hakemliği bırakanlar var. Uğraştığımız birlik beraberlik ve sükunet çabamız sekteye uğruyor.



Beşiktaş maçında da hakem performansından memnun değildim. Ama oradaki maçta performansımızı hakemin bugünkü kadar etkilediğini düşünmüyorum. Uzun vadede kazananların kısa vadede kayıpları başarılarını belirler. Galatasaray kazanan bir kulüptür.



Kazanmadığımız zamanki hareketlerimiz bizi başarıya götüren davranış biçimidir. Galatasaray'ın bugünkü oyununa müdahale edildi.



Biz federasyonu ibra etmedik, çekimser kaldık. İbra ettiniz, yanlış bir söylem. Geldiğimizde federasyonla birtakım konuların değişmesi gerektiğiyle ilgili bazı mutabakatlara vardık. İbra etsek söyleriz, sebebini de anlatırız. Doğru söylem değil, söylemlerinize dikkat edin.





İLGİLİ VİDEO