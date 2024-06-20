Bugün Noterler Açık Mı? 20-21 Haziran 2024

Bugün noterler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başladı ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erdi. 9 günlük tatil hala devam ediyor. Bu durumda noterde işi olan vatandaşlar noterler açık mı kapalı mı? araştırmasına başladı. İş yeri, konut, otomobil alım satım işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler 20-21-22-23 Haziran 2024 noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? İşte detaylar

Bugün noterler açık mı, kapalı mı, nöbetçi noter var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Bayram tatili bitti 9 günlük tatil devam ediyor. Peki Perşembe, Cuma, cumartesi, Pazar noterler açık mı?

Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Bayramda kamu kurumlarının kapalı olması sebebiyle noterler de hizmet vermeyecek.

Kamu çalışanları, 9 günlük bayram tatili kapsamında yer alıyor. Bayramı takip eden 20-21 Haziran günleri idari izin kapsamında olacak. Bu sebeple noterler de Kurban Bayramı'nda kapalı olacak.

17-23 Haziran 2024 tarihleri arasında noterde işlemi olan kişilerin ilk iş günü olan 24 Haziran Pazartesi gününü beklemesi gerekiyor.

Noterler Birliği resmi internet sitesinde 20-21-22-23 Haziran tarihlerinde nöbetçi noter listesi bulunmuyor.

Noterlik dairesinde günlük çalışma, o yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar. Noter, günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez.

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'ye veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

Öğleden sonra 13:00'te veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'ye kadar çalışmaya devam ederler.

Noterler resmi tatillerde çalışmıyor. Kurban Bayramı'nda noterler kapalı olacak. 20 Haziran sonrasında da noterler açık olmayacak. Resmi tatillerde nöbetçi noterlerin olup olmadığını aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.