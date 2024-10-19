Bournemouth-Arsenal Maçı Canlı İzle Şifresiz | Bournemouth-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Premier Lig'in 8. haftası mücadelesinde Bournemouth ve Arsenal karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Premier Lig'de heyecan Bournemouth - Arsenal mücadelesiyle devam ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma 19 Ekim cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.