Bitcoin neden düşüyor, düştü? 2025

ABD ekonomisindeki belirsizlikler, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden oluyor. Özellikle son günlerde ABD'de açıklanan ekonomik veriler, piyasalarda tedirginlik yaratmış durumda. Bu durum, Bitcoin gibi volatil varlıklarda satış baskısını artırıyor.

Dubai merkezli kripto para platformu Bybit'e yapılan ve 1,5 milyar dolar değerinde Ether'in çalındığı siber saldırı, kripto para piyasasında güven kaybına yol açtı. Bu olay, yatırımcıların kripto varlıklara olan güvenini sarsarak satışları tetikledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından, kripto para piyasaları üzerindeki etkileri yakından izleniyor. Trump'ın kripto paralara yönelik belirsiz politikaları ve ani kararları, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor. Özellikle Trump'ın ithalat tarifeleri ve vergi politikaları, piyasaları olumsuz etkileyerek Bitcoin'in değer kaybetmesine yol açtı.

Bitcoin'in fiyatındaki dalgalanmalar, teknik analizlerde belirli direnç ve destek seviyelerinin test edilmesine neden oluyor. Son dönemde yaşanan hızlı yükselişlerin ardından, kâr realizasyonları ve düzeltme hareketleri doğal karşılanıyor. Ayrıca, yatırımcıların psikolojik sınır olarak kabul ettiği seviyelerin altına inilmesi, panik satışlarını tetikleyerek düşüşü derinleştirebiliyor.

Dünya genelinde kripto paralara yönelik düzenleyici baskılar ve yasal belirsizlikler, yatırımcıların tedirginliğini artırıyor. Özellikle büyük ekonomilerde kripto paralara yönelik olası kısıtlamalar ve vergilendirme politikaları, piyasada satış baskısına neden olabiliyor.