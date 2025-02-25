Haber Tarihi: 25 Şubat 2025 14:07 - Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 14:07

Bitcoin neden düşüyor, düştü? 2025

Son dönemde kripto para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özellikle Bitcoin'in değeri, 25 Şubat 2025 itibarıyla 88.181 dolar seviyesine gerileyerek Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Peki, Bitcoin neden düşüyor? İşte bu düşüşün arkasındaki temel faktörler:

Bitcoin neden düşüyor, düştü? 2025
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Bitcoin'in son dönemdeki değer kaybı, birden fazla faktörün birleşimiyle açıklanabilir. Küresel ekonomik belirsizlikler, siber saldırılar, politik gelişmeler ve düzenleyici baskılar, yatırımcıların risk algısını etkileyerek piyasada dalgalanmalara yol açıyor.  

Küresel Ekonomik Belirsizlikler ve ABD Ekonomisi

ABD ekonomisindeki belirsizlikler, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden oluyor. Özellikle son günlerde ABD'de açıklanan ekonomik veriler, piyasalarda tedirginlik yaratmış durumda. Bu durum, Bitcoin gibi volatil varlıklarda satış baskısını artırıyor.

Bybit Platformuna Yapılan Siber Saldırı

Dubai merkezli kripto para platformu Bybit'e yapılan ve 1,5 milyar dolar değerinde Ether'in çalındığı siber saldırı, kripto para piyasasında güven kaybına yol açtı. Bu olay, yatırımcıların kripto varlıklara olan güvenini sarsarak satışları tetikledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Politikaları

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından, kripto para piyasaları üzerindeki etkileri yakından izleniyor. Trump'ın kripto paralara yönelik belirsiz politikaları ve ani kararları, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor. Özellikle Trump'ın ithalat tarifeleri ve vergi politikaları, piyasaları olumsuz etkileyerek Bitcoin'in değer kaybetmesine yol açtı.

Bitcoin'in fiyatındaki dalgalanmalar, teknik analizlerde belirli direnç ve destek seviyelerinin test edilmesine neden oluyor. Son dönemde yaşanan hızlı yükselişlerin ardından, kâr realizasyonları ve düzeltme hareketleri doğal karşılanıyor. Ayrıca, yatırımcıların psikolojik sınır olarak kabul ettiği seviyelerin altına inilmesi, panik satışlarını tetikleyerek düşüşü derinleştirebiliyor.

Dünya genelinde kripto paralara yönelik düzenleyici baskılar ve yasal belirsizlikler, yatırımcıların tedirginliğini artırıyor. Özellikle büyük ekonomilerde kripto paralara yönelik olası kısıtlamalar ve vergilendirme politikaları, piyasada satış baskısına neden olabiliyor.

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