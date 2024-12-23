Haber Tarihi: 23 Aralık 2024 15:49 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 15:49

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman? 2025

Beşiktaş Kulübü Hasan Arat'ın istifası sonrası olağanüstü seçime gitme kararı aldı. Alınan karar sonrası Beşiktaş başkanlık seçimi tarihi ve başkan adayları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Beşiktaş'ın mevcut başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 30 gün içinde yeni başkanın seçileceğini duyurdu. Peki, "Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş başkan adayları kimler?" İşte Beşiktaş başkan adayları...

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman? 2025
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Beşiktaş'ta 2023 yılının sonunda düzenlenen Olağanüstü genel kurulda iki aday başkanlık için yarışmıştı. Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın iki aday olarak girdiği seçimlerde kazanan isim aldığı 7 bin 271 oyla Hasan Arat oldu. Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Brad Friedal'la yollar ayrılırken istifalar peş peşe geldi. Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmelerin ardından futbolseverler ise seçim tarihini merak ediyor. Peki Beşiktaş başkanlık seçimi 2025 ne zaman? İşte, genel kurula ilişkin bilgiler…
 
BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ 2025 NE ZAMAN?

Beşiktaş Spor Kulübü'nde son olarak olağanüstü genel kurul 2023 yılının Aralık ayında düzenlenmiş ve yeni başkan Hasan Arat seçilmişti.

Yapılan seçimlerde Hasan Arat Toplam 21 sandıkta da rakibi Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlıların 35. başkanı oldu.

Beşiktaş, 2025 yılında tüzük gereği seçime gidecek. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimler Mayıs ayında düzenlenecek.

EN UZUN SÜRE SÜLEYMAN SEBA GÖREV YAPTI

Süleyman Seba, 1984-2000 yılları arasında aralıksız başkanlık yaparak siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti. İşte, Beşiktaş'ta başkanlık yapan isimler;

1984-2000: Süleyman Seba

2000-2004: Serdar Bilgili

2004-2012: Yıldırım Demirören

2012-2019: Fikret Orman

2019-2023: Ahmet Nur Çebi

2023: Hasan Arat
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