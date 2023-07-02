Beşiktaş'ta 10 numaraya yeni aday: Gustavo Scarpa

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, 10 numara bölgesi için yeni bir ismi gündemine aldı.
TEKLİF HAZIRLIĞI
Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Nottingham Forest'ta forma giyen Brezilyalı oyuncu Gustavo Scarpa için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
TALİBİ ÇOK
Haberde, Nottingham Forest'ın Scarpayı hem kiralık hem de bonservisiyle takımdan göndermeye hazır olduğu aktarılırken, 29 yaşındaki oyuncuya İtalya, Almaya, Brezilya ve Yunanistan'dan teklifler olduğu ve Scarpa'nın İngiltere'den ayrılmak istediği belirtildi.
Gustavo Scarpa, geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 10 resmi maçta forma giydi.
TEKLİF HAZIRLIĞI
Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Nottingham Forest'ta forma giyen Brezilyalı oyuncu Gustavo Scarpa için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
TALİBİ ÇOK
Haberde, Nottingham Forest'ın Scarpayı hem kiralık hem de bonservisiyle takımdan göndermeye hazır olduğu aktarılırken, 29 yaşındaki oyuncuya İtalya, Almaya, Brezilya ve Yunanistan'dan teklifler olduğu ve Scarpa'nın İngiltere'den ayrılmak istediği belirtildi.
Gustavo Scarpa, geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 10 resmi maçta forma giydi.