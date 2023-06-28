Haber Tarihi: 28 Haziran 2023 10:13 - Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023 10:13

Bayramda kafeler, lokantalar, restoranlar açık mı? 2023

Bayramda kafeler, lokantalar, restoranlar açık mı? 2023 Kurban Bayramı tatili boyunca birçok kamu kurum ve kuruluşunun kapalı olması kafeler, lokantalar, restoranları akıllara getirdi. Bayramda kafeler, lokantalar, restoranlara gidecek olanlar açık mı olduğunu sorgulamaya başladı. kafeler, lokantalar, restoranlarda çalışma saatleri bayramda değişiklik gösterebiliyor. Peki, Bayramda kafeler, lokantalar, restoranlar açık mı, kaça kadar? Kafeler, lokantalar, restoranlar kaçta kapanıyor? İşte Kurban Bayramı kafeler, lokantalar, restoran çalışma saatleri..

Bayramda kafeler, lokantalar, restoranlar açık mı? 2023
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Önümüzdeki günlerde başlayacak olan Kurban bayramı boyunca açık olan kafelere gitmek isteyen insanlar araştırma yapıyor. Bayramda gezmek ve tatil yapmak istiyorsanız, açık olan kafeleri size listeliyoruz. Bu kafelere bayram boyunca gitmeniz mümkün. Ancak yine de gitmeden kafeyi aramanızı öneririz.
BAYRAMDA KAFELER AÇIK MI?

Resmi bayram tatilinde diğer iş yerleri gibi kafelerinde bir çoğu kapalı olabilir. Ancak yine de tercihe bağlı olarak bazı kafeler açık olacak. Bayramda kafeye gitmek isteyen insanların gidebileceği birçok kafe bulunuyor. Dolayısıyla açık olan kafelere gidebilir ve oturabilirsiniz. Gideceğiniz kafenin numarasını internet üzerinden bularak gitmeden önce aramanız daha iyi olur.

Gelin popüler kafe ve kahve dükkanlarının bayramda açık olup olmadığına göz atalım. İlk sırada Starbucks var.

KURBAN BAYRAMI'NDA AVM'LER AÇIK MI?
Alışveriş Merkezlerinde çalışan binlerce insan bulunuyor. 9 günlük resmi Kurban Bayramı tatilinde AVM'de çalışanların kaç gün izin yapacağı kurumun inisiyatifine kalmış. Fakat her bayramda AVM'lerin açık olduğu biliniyor. AVM'lerin çalışma saatleri bayramlarda değişiklik gösteriyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda AVM'lerin yemek katlarında öğleden sonra yemek hizmetinin verilmeye başlandığını söylemek mümkün. 2023 yılında yine AVM'lerin açık olması bekleniyor. Fakat AVM içindeki kafe, restoran ve lokantalardan bazılarının hizmet vermemesi mümkün. Eğer AMV'de yemek yiyecekseniz öğleden sonrasını beklemenizi tavsiye ederiz.

Aynı şekilde AVM içinde yer alan mağazaların da açık olması bekleniyor fakat mağazaların çalışma saatleri de bayramda değişiklik gösterebilir.

BAYRAMDA KAFELER, RESTORANLAR, LOKANTALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
Kafe, restoran ve lokanta gibi özel işletmelerin Kurban Bayramı'nda çalışma saatleri değişebilir. Yemek yemek için kafe, restoran ve lokantaya gidecekseniz açık olup olmadığına işletmenin sitesinden, Google üzerinden öğrenebilir ya da işletmeyi telefon numarası ile arayarak bayramda açılış kapanış saatlerini sorgulayabilirsiniz.

AREFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK OLACAK MI?
Arife günü, resmi kurum ve kuruluşlar öğlene kadar hizmet verecek. Fakat arife günü AVM'lerin çalışma saatleri değişiklik gösterebilir. Kurban Bayramı nedeniyle AVM'ler öğle saatlerinde açılabilir.

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