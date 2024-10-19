Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt Maçı Canlı İzle Şifresiz | Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Almanya Bundesliga'nın 7. haftası mücadelesinde Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.
Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayer Leverkusen- Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta?
Bayer Leverkusen- Eintracht Frankfurt maçı, 19 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da başlayacak.Bayer Leverkusen- Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda?Bayer Leverkusen- Eintracht Frankfurt maçı TİVİBU SPOR 1 platformundan canlı yayınlanacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: