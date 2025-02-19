Balsu Gıda (BALSU) ne zaman işlem görecek?

Balsu Gıda'nın halka arz süreci tamamlandı ve sonuçlar açıklandı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 3 gün süresince talep toplayan Balsu Gıda, sermayesini 1 milyar TL'den 1.112.000.000 TL'ye artırdı. Bu süreçte, 112 milyon TL nominal değerli 112 milyon adet pay ile mevcut ortak CZ Holding A.Ş.'ye ait 166 milyon TL nominal değerli 166 milyon adet pay, toplamda 278 milyon adet pay, 17,57 TL'den satışa sunuldu. Tüm paylar satılarak dağıtım başarıyla tamamlandı. Peki, Balsu Gıda borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak ve yatırımcılara kaç lot verilecek?

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzı, 12-13-14 Şubat 2025 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirildi. Şirketin halka arzı toplamda 4 milyar 884 milyon 460 bin TL olarak tamamlandı.

Şirket sermayesinin 1 milyar TL'den 1.112.000.000 TL'ye yükseltilmesiyle, 112 milyon TL nominal değerinde 112 milyon adet pay ve mevcut ortak CZ Holding A.Ş.'ye ait 166 milyon TL nominal değerinde 166 milyon adet pay, toplamda 278 milyon adet pay, 17,57 TL fiyatla satışa sunuldu. Bu payların tamamı satılarak dağıtımı başarıyla gerçekleştirildi.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılardan 207.483 başvuru alındı. Yurt içi kurumsal yatırımcılar için 49 başvuru, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 5 başvuru toplandı. Sonuç olarak, toplamda 200.263 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtımda belirlenen tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %60,55, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %33,36, yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %6,09 olarak belirlendi.

Şirket, bireysel yatırımcılara ortalama 841 lot (14776 TL değerinde) pay dağıttı.

Balsu Gıda'nın borsa işlem tarihi belli oldu! Şirket, 20 Şubat 2025 Perşembe günü BALSU koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar, şirketin hisse senetlerini Yıldız Pazar'da alıp satabilecek.