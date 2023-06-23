Haber Tarihi: 23 Haziran 2023 14:29 - Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 14:29

Aziz Yıldırım aday olacak mı? Aziz Yıldırım'ın açıklaması gündem oldu

Aziz Yıldırım basın toplantısı kararını duyurmasının ardından spor camiası ve sporseverlerin yakın takibine girdi. Mevcut başkan Ali Koç'tan önce uzun süre Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım'ın, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Peki, Aziz Yıldırım aday olacak mı? Aziz Yıldırım'ın açıklaması gündem oldu

Aziz Yıldırım aday olacak mı? Aziz Yıldırım'ın açıklaması gündem oldu
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Fenerbahçeli futbolseverler, eski başkan Aziz Yıldırım'ın yapacağı açıklamaları merakla bekliyor. Ali Koç'un, Fenerbahçe olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara karşılık konuşması beklenen Aziz Yıldırım'ın, yeniden başkan adayı olup olmayacağı ise merak konusu oldu.
AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum."

"Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor... Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz."

"5 senede nerede verilen sözler? Neden yoksunuz kongre üyeleri? Başkan bağırıyor, 'Başkan adayı çıksın, kongre yapacağım' diyor."

"Kongreden önce açıklamayı ben yaptım ama arkadaşlarımı da kapsıyordu. Neden yaptık? Fenerbahçe yönetimi son 5 senedir güçsüz. Ali Bey'in şahsıyla bu yürümez. Benim dönemimde, güçlü insanlar vardı."


"Benim dışımda da kamuoyuna mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef bu yok. Olağanüstü kongre yap deme sebebim buydu. Güven oyu iste, seçim değil."

"Ali Koç'a tavsiyem, güven oyu için acilen bir kongre yapması."

"2024 seçimi için adaylar çıkmalıdır. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak destekleyeceğiz. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Benden başka kimse yok diye yürümek yanlıştır."

"ADAY ÇIKMAZSA, BEN ADAYIM"

"Aday çıkarsa kongre yaparım diye tehdit edilemez. Bu camia o kadar büyüktür ki, bu büyüklüğü hiç ummadığınız anda gösterir. Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat."

"Aday çıkarsa yaparım diyerek hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini. Camiayı zorlama. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil."

"Bizim için aslolan Fenerbahçe'dir. Şahıslar değildir. Ali Koç değildir, Aziz Yıldırım değildir. Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür, ona zarar gelmemesidir."

"Fenerbahçe'de başkan her zaman bulunur. FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi kazanç sağlamış insanlar aday olursa ben gelir orada bulunur ve aday olurum. Bunlar burada bulunamazlar."

"Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi ki... Bundan sonra da bu konuda kim yanlış açıklama yaparsa, onu mahkemeye vereceğim. Namuslu ve şerefli olsunlar."

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