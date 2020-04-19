Aslı Enver ile Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? Yılın bomba iddiası!

Ünlü oyuncu Aslı Enver ile basketbolcu Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığı iddia edildi. İki ismin ilişkisinin bir aydır devam ettiği belirtildi.

19 Nisan 2020 14:34
Aslı Enver ile Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? Yılın bomba iddiası!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programında Aslı Enver ile Kerem Tunçerii için aşk iddiası ortaya atıldı. Kısa bir süre önce adı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk dedikodularına karışan Aslı Enver'in basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Kerem Tunçeri ve Aslı Enver'in bir ay kadar önce ortak arkadaşlarının partisinde tanıştığı ve ilişkilerinin başladığı belirtildi. Ancak iki ismin karantina günleri nedeniyle pek bir araya gelemediği ifade edildi. İki ismin ilişkisinin genelde telefonla mesajlaşma şeklinde yürüdüğü bildirildi.

14 Nisan 1979 yılında doğan ve birçok ünlü kulüpte oynayan basketbolcu Kerem Tunçeri'nin adı daha önce birçok aşk dedikodusuna karışmıştı. Bilindiği üzere Aslı Enver ise Murat Boz ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı.

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