Haber Tarihi: 11 Şubat 2023 14:59 - Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 14:59

ASKERLİK ERTELENDİ Mİ? Son dakika celp dönemi askerlik ertelendi mi?

Silahaltına alınacak kişileri yakından ilgilendiren son dakika askerlik sevk tarihleri açıklaması MSB'den geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev alacak askerlerin sevk tarihleri netleşti. Peki, askerlik sevk tarihleri ertelendi mi, sevkler ne zaman yapılacak?

ASKERLİK ERTELENDİ Mİ? Son dakika celp dönemi askerlik ertelendi mi?
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Askerlik celp tarihleri hakkında son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Milyonlarca askerin heyecanla takip ettiği konu netlik kazandı. Askerlik celp tarihleri ertelendi mi, ne zaman?

ASKERLİK ERTELENDİ Mİ?
MSB "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir." açıklamasında bulundu.
Buna göre 23-2 Kasım tarihlerinde sevk edilecek olan kişiler 22-24 Aralık tarihlerinde, 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceklerse 26-28 Ocak 2021 tarihlerinde sevk edilecekler.

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