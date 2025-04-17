Arsenal - PSG Şampiyonlar Ligi Yarı Final Maçı Ne Zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen yarı finalde Arsenal ile PSG karşı karşıya gelecek. İki takımın kozlarını paylaşacağı yarı final ilk maçı 29 Nisan Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 7 Mayıs Çarşamba günü yine saat 22:00'de gerçekleşecek.



Bu eşleşme, iki güçlü ekibin ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelecek olması açısından büyük bir merak uyandırıyor. Futbolseverler, bu kritik mücadelelerde tur atlayarak finale yükselen tarafı heyecanla bekliyor.

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