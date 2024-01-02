Haber Tarihi: 02 Ocak 2024 11:45 - Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 11:45

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2024 devre arası transfer sezonu

Ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 2023-2024 transfer takvimi sonrasında, transfer dönemi tarihleri belli oldu. Peki, ara transfer dönemi ne zaman, hangi gün başlayacak?

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2024 devre arası transfer sezonu
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2023-2024 ara transfer dönemi için tarih araştırmaları başladı. TFF tarafından belirlenen ikinci transfer ve tescil döneminin başlamasıyla birlikte birçok takım eksik oldukları bölgelere yeni transferler yapacak. Peki, ara transfer ve tescil dönemi ne zaman başlayacak?

İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

2024 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.
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