Ankaragücü Galatasaray canlı izle | Ankaragücü Galatasaray maçı canlı yayın linki
Haber Tarihi: 18 Şubat 2024 18:32 -
Güncelleme Tarihi:
18 Şubat 2024 18:32
Ankaragücü Galatasaray canlı izle | Ankaragücü Galatasaray maçı canlı yayın linki
Ankaragücü Galatasaray bein Sports linki | Ankaragücü Galatasaray maçı kaçak olarak Selçuk Sports, İnatspor, Taraftarium24, Netspor'dan izlemek yasadışıdır. Galatasaray, Trendyol Süper Lig 26. hafta maçında Ankaragücü ile Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Ankaragücü Galatasaray maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izleme detayları...
Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, karşılaşmada forma giyebilir. Almanya'nın Hannover 96 takımından alınan 25 yaşındaki sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda başkentte sahaya çıkabilecek.
SON 9 RESMİ MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı. "Cimbom" üst üste 6 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kayıpsız atlattı.
LİGDE 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.
LİGİN EN İYİ SAVUNMASI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 52 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü. Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
ANKARAGÜCÜ'NDE SON DURUM
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü, ligdeki son 3 maçında 1 puan alabildi. Haftaya 29 puanla giren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek 3 maçlık galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.
SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI BİTİYOR
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 5 maç sonra seyircisine kavuşacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Süper Lig'de 5 maçı sahasında seyircisiz oynama cezası alan MKE Ankaragücü, bu 5 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Süper Lig'de seyircisinin tribünde olduğu son iç saha maçını 11 Aralık 2023'te oynayan başkent ekibi, ligde 2 ay sonra taraftarı önünde sahaya çıkacak. Öte yandan MKE Ankaragücü'ne ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Kazımcan Karataş, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez mücadele edecek.
ANKARAGÜCÜ'NDE EKSİK YOK
MKE Ankaragücü, Galatasaray maçına tam kadro çıkabilecek. Sakat futbolcuların takımla çalışmalara başlaması yeni transferlerin lisansının çıkması ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki oyuncuların dönmesiyle sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına tam takım halinde hazırlandı.
104. RANDEVU
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 104. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 103 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 65'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 214 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 90 golle karşılık verebildi.
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 51 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 25 galibiyet aldı. MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti. Söz konusu 51 maçta Galatasaray'ın 83 golüne, MKE Ankaragücü 53 golle karşılık verdi.
EN FARKLI MAÇLAR
Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.
Okan Buruk'tan Ankara'da dev rotasyon
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Çek Cumhuriyeti'nde perşembe akşamı oynayacakları Sparta Prag rövanşını düşünerek Ankaragücü deplasmanında rotasyona gidecek. Zorlu maç trafiğinde elindeki kadroyu en verimli biçimde kullanmaya çalışan Okan Buruk hem yorgunluğu hem de hafta içinde yapılacak mücadeleyi hesaba katarak kadroda değişikliklere imza atacak. Genç teknik adamın hafta arası Sparta Prag'a karşı sahaya sürdüğü 11'den en az 3-4 farklı isimle Ankaragücü'ne karşı maça başlayacağı ifade edildi. Mauro Icardi'nin yerine yeni transfer Carlos Vinicius'u 11'de oynatmayı planlayan Okan Buruk böylece Arjantinli futbolcuyu dinlendirecek ve olası bir sakatlıktan da koruyacak. Okan Buruk yeni transfer Derrick Köhn'e de ilk kez şans verecek. Hannover'den transfer edilen Alman sol bek, Ankaragücü maçıyla beraber sarı-kırmızılı formayla siftah yapacak. Mertens'in yerine orta sahada büyük olasılıkla Berkan Kutlu yer alacak. Eryaman Stadı'nın zemini de teknik heyeti endişelendiriyor. Teknik patron Okan Buruk'un zemini de düşünerek güçlü ve diri oyuncuları tercih edeceği aktarıldı. Bu kapsamda Kerem Aktürkoğlu'nun da kulübeye çekilerek, Wilfried Zaha ile maça başlanması planlanıyor.
Okan Buruk: "Zemine dikkat edin, hepinize ihtiyacım var"
Galatasaray'da, Ankaragücü maçı öncesi teknik heyetten futbolculara zemin uyarısı geldi. Okan Buruk zemini uzun süredir tartışma konusu olan Eryaman Stadı'nda yaşanabilecek sakatlıklar konusunda futbolcularına uyarılarda bulunurken dikkatli olmalarını istedi. Milliyet'in haberine göre; yoğun ve zorlu fikstürde oyuncu kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılı teknik adamın, "Kötü bir zeminde oynayacağız. Elbette bu bahaneye sığınmadan çıkıp kazanmamız gerekiyor. Ligde şampiyonluğa ulaşmak için bu zorlu deplasmanda kayıp yaşamamalıyız. Hepinize ihtiyacım var ve sakatlık yaşanmaması için dikkatli davranın" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Galatasaray'ı Hatayspor kendine getirdi
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 13 karşılaşmada kaybetmezken, son 6 maçında sahadan galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep, Samsunspor ve Başakşehir mücadelelerinden 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile berabere kaldı. Bu müthiş seriyle birlikte Fenerbahçe'den liderlik koltuğunu alan Sarı-Kırmızılılar, Ankaragücü deplasmanından da 3 puanla dönüp zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Cimbom'un bu sezonki dış saha karnesi de oldukça parlak. Galatasaray, Başkent'teki kritik mücadeleye kadar ligde 12 deplasmana çıktı. Sarı-Kırmızılılar 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, 27 puanla bu alanda Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada bulunuyor. Cim Bom bu maçlarda 20 kez gol sevinci yaşarken, 5 gol yedi. Aslan son olarak konuk olduğu Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI HAKEMLERİ Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.
ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU
Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 66 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Sarı-lacivertli takım ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 24 Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti.
GALATASARAY'DA 5 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu sakatlıklarından dolayı MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda Afrika Uluslar Kupası'nda sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, müsabakada görev yapamayacak. Öte yandan kamp kadrosunda yer almayan Abdülkerim Bardakcı, Tanguy Ndombele ve Kaan Ayhan da mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.