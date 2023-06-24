Haber Tarihi: 24 Haziran 2023 15:29 - Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2023 15:29

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ 28 HAZİRAN 2023 | Diyanet Ankara bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ 28 HAZİRAN 2023 | Diyanet Ankara bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Müslüman alemi için oldukça önemli olan ve manevi bir bütünlüğü ifade eden bayram namazı, bayram sabahı erkenden cemaat ile birlikte kılınmaktadır. Hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda kılınan bayram namazının faziletleri oldukça önemlidir. Peki, Kurban Bayramı'nda nasıl namaz kılınır, bayram namazında hangi dualar okunur? Milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan Ankara'da bayram namazı ne zaman kılınacak? İşte Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı Ankara bayram namazı saati...

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ 28 HAZİRAN 2023 | Diyanet Ankara bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
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Bayram namazı kılarak evlerine bayramı getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, il il Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırmaya başladı. 2023 Ankara bayram namazı saatlerini merak edenler ve sorgulayanlar için Ankara bayram namaz saati ve bayram namazının nasıl kılındığına dair detaylar haberimizde...
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ 28 HAZİRAN 2023 

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 05.57 İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22, Iğdır'da 05.12'de kılınacak.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi Bayram Namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1.Rekat


Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Toplu kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir, bayram kutlamasına vesile olur.

Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır ve toplumsal duygular, beraberlik güçlenir.

Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunan hutbe, topluma yol gösterici nitelikte olur.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) bayram namazı için şöyle buyurur:

"Allahü teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler:

'Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız' derler. Onlar da cami ve mescidlere çıkarlar. Namazlarını kılıp dualarını

ettiklerinde Allahü teala onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günahlarını affeder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler."

 

 

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