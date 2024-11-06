Altında düşüş devam eder mi, düşmeye devam edecek mi?

ABD Başkanlık seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Donald Trump'ın büyük farkla önde olması altın fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Altın fiyatları ABD Başkanlık seçimleri süresince hızlı hareket göstermedi. Temkinli hareketine devam eden altın seçimler, Orta Doğu'daki çatışma ortamı, merkez bankalarının faiz indirimi gölgesinde yatay seyrediyor.



Trump'ın kazanacağı beklentisi doları güçlendirdiği için altın fiyatları düşüşe geçti.



ONS ALTIN



Ons altın güne 2743 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2657 dolar, en yüksek 2749 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2662 dolardan işlem görüyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 3021 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2925 lira, en yüksek de 3033 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2930 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 3017 liradan alınırken 3052 liradan satılıyor.

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