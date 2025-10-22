Altın neden düştü, düşüyor? Altın yükselir mi, yükselecek mi?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları, ABD dolarının güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte düşüşe geçti. Yatırımcılar, merkez bankalarının faiz indirimi konusunda temkinli davranmaya devam etmesi nedeniyle güvenli liman alımlarını azalttı. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına ilişkin faiz beklentilerinin değişmesi, altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı. Peki, altın neden düştü, düşüyor?

Geçtiğimiz hafta 4200 doların üzerini test eden ons altın, 22 Ekim sabahı itibarıyla 4142 dolar seviyesine kadar düştü. Bu gerileme, son haftalarda altın piyasasında görülen en sert düzeltme hareketlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre bu düşüşte dolar endeksinin yeniden 106 seviyesinin üzerine çıkması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi etkili oldu. Peki, altın yükselecek mi?

Analistler, kısa vadede altın fiyatlarında dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor. Ancak orta ve uzun vadede jeopolitik risklerin, merkez bankalarının rezerv alımlarının ve olası faiz indirimlerinin yeniden yükselişleri tetikleyebileceği öngörülüyor. Özellikle Fed'in kasım ve aralık aylarında vereceği mesajların, altın fiyatlarının yönünü belirlemede kritik rol oynayacağı vurgulanıyor.