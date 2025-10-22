Haber Tarihi: 22 Ekim 2025 15:14 - Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 15:14

Altın neden düştü, düşüyor? Altın yükselir mi, yükselecek mi?

Altın piyasalarında son haftalarda yaşanan dalgalanma yatırımcıların odağında. Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere yaklaşan ons altın, 22 Ekim itibarıyla sert bir düşüş yaşadı. Küresel piyasalarda ons altın 4142 dolara kadar gerileyince, hem gram altın hem de çeyrek altın fiyatlarında gerileme gözlendi. Peki, altın neden düştü, düşüyor? Altın yükselecek mi? İşte uzman yorumları ve piyasalardaki son durum…

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları, ABD dolarının güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte düşüşe geçti. Yatırımcılar, merkez bankalarının faiz indirimi konusunda temkinli davranmaya devam etmesi nedeniyle güvenli liman alımlarını azalttı. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına ilişkin faiz beklentilerinin değişmesi, altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı. Peki, altın neden düştü, düşüyor?

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜYOR?

Geçtiğimiz hafta 4200 doların üzerini test eden ons altın, 22 Ekim sabahı itibarıyla 4142 dolar seviyesine kadar düştü. Bu gerileme, son haftalarda altın piyasasında görülen en sert düzeltme hareketlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre bu düşüşte dolar endeksinin yeniden 106 seviyesinin üzerine çıkması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi etkili oldu. Peki, altın yükselecek mi?

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, kısa vadede altın fiyatlarında dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor. Ancak orta ve uzun vadede jeopolitik risklerin, merkez bankalarının rezerv alımlarının ve olası faiz indirimlerinin yeniden yükselişleri tetikleyebileceği öngörülüyor. Özellikle Fed'in kasım ve aralık aylarında vereceği mesajların, altın fiyatlarının yönünü belirlemede kritik rol oynayacağı vurgulanıyor.

