Alp Kavasoğlu neden öldü, kimdir, kaç yaşında?

Alp Kavasoğlu, son dönemde en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Kendisi, uluslararası markalardan ve tanınmış isimlerden eğitim alarak edindiği deneyimleri Türkiye'deki kuaförler ve makyaj sanatçıları için geliştirdiği eğitim programlarına dönüştüren bir isimdi. Henüz 43 yaşında hayata veda eden Kavasoğlu'nun kaybı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Peki, Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşındaydı ve ne sebeple aramızdan ayrıldı?

Fezi Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Alp Kavasoğlu'nun pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Bu haber, güzellik camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Ünlü makyaj sanatçısı Fezi Altun, meslektaşı Alp Kavasoğlu'nun vefatını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Altun, Kavasoğlu'nun kaybı için, "Başımız sağ olsun, sevilen dostumuz Alp Kavasoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Güler yüzü, sıcak kalbi ve güzel enerjisiyle hayatımıza dokunan Alp, her zaman kalbimizde yaşamaya devam edecek," şeklinde ifadelerde bulundu.

Alp Kavasoğlu, 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Sosyoloji ve Felsefe diploması alarak kariyerine adım attı. Mezuniyetinin ardından bir özel şirkette organizasyon koordinatörlüğü yapmaya başladı. Daha sonra L'Oréal Profesyonel ürünler departmanında görev aldı ve sonrasında Mehmet Tatlı Akademi'de eğitim ve artistik direktörlük yaptı.

2010 yılında, uluslararası Trend Vision yarışmasında saç ve makyaj çalışmaları ile finalist olmayı başardı. Kavasoğlu, dünyaca ünlü markalardan ve profesyonellerden aldığı eğitimleri, Türkiye'deki kuaförler ve makyaj sanatçıları için özel programlara dönüştürdü.

2016 yılında Hande Sarıoğlu'nun sunduğu "Böyle Çok Daha Güzelsin" programında Sema Çelebi ile jüri üyeliği yaparak dikkat çekti. Güzellik ve makyaj alanında adını duyurmuş başarılı bir sanatçıydı.

Kendisinin makyaj eğitimi vermeye devam etmesi, onu Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri haline getirdi. Mevsimsel renk analizi, kesim, renk kimyası, genel görünüm, topuz ve doku gibi konularda verdiği eğitimlerle pek çok makyaj sanatçısının yetişmesine önemli katkılarda bulundu.