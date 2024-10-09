ALES başvurusu için son gün! 2024-ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

2024 yılının son ALES sınavı için sayılı günler kaldı. Takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım'da düzenlenecek. 2024 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda 1 Ekim'de başlayan ALES başvuruları, bugün sona eriyor. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen ancak henüz başvuru yapmamış olan adaylar ''2024 ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, ALES başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…



2024-ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuru tarihleri belli oldu.



Takvime göre 2024 ALES/3 başvuruları, 9 Ekim 2024 tarihinde tarihinde saat 23.59'da sona erecek.



Geç başvurular ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.



2024-ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



2024 ALES başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.



ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.



Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.



• Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



• Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler



• ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



• Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)



• İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı



ALES/3 NE ZAMAN?



ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.



ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.

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