Haber Tarihi: 25 Mart 2024 11:34 - Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 11:34

Akaryakıt, benzin, motorine zam ne zaman? 25 Mart 2024

Döviz ve petrol fiyatlarındaki artışından ardından benzin ve motorin fiyatlarına bu gece itibarıyla zam geliyor. 25 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Akaryakıt, benzin, motorine zam ne zaman? 25 Mart 2024
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Akaryakıt ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı geldi! Son dakika habere göre, akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV artışı yapılarak fiyatlar yükseltilecek. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile yön bulan akaryakıt pompa fiyatları için bu gece yarısı yeni bir zam geliyor. Motorin fiyatları için 20 günde dördüncü kez zam yapılacak. 25 Mart 2024 bugün, bu gece motorine, mazota zam gelecek mi?

MOTORİNE (MAZOTA) ZAM VAR MI? 25 MART 2024
 Hem döviz kuru hem petrol fiyatı artıyor. Benzin ve motorine 5 gün aranın ardından ikinci kez zam geliyor.

Bu gece gerçekleşecek zamla birlikte fiyatlar benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş artacak.

Zam sonrası benzin ve motorinin litre fiyatı 43 lirayı aşacak.

Benzin ve motorine geçtiğimiz hafta cuma günü de 1 liranın üzerinde zam gelmişti.

20 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.82 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.06 satılıyor.

23 MART 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




 

 

 
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