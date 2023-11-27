Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 15:12 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 15:12

AK Parti Mersin belediye başkanı aday adayları 2024

AK Parti Mersin belediye başkanı aday adayları 2024
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2024 AK Parti Mersin belediye başkanı aday adayları belli oluyor. AKP'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. Peki, AK Parti Mersin belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
2024 AK Parti Mersin belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Mersin belediye başkanı aday adayları kimler olacak?

AK PARTİ MERSİN BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024

AK Parti Mersin belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.

Mersin Büyükşehir belediyesi ve İlçe belediye başkanlığı için Ak Parti'den aday adayı olanların listesini paylaşıyoruz.

Mersin'deki AK Parti aday adayları, çeşitli mesleklerden ve deneyimlerden gelen birçok kişiyi içerir. Parti için aday olmayı düşünenler, parti politikalarına olan bağlılıklarını ve Mersin'deki topluluklara nasıl katkıda bulunacaklarını vurgulayan başvurularını sunarlar. Aday adayları, parti içindeki güçlü destek ağlarına sahip olmak için çeşitli organizasyonlarda aktif rol alır.

AK Parti aday adayları, Mersin'deki yerel sorunları ve halkın taleplerini anlamak için saha çalışmaları yaparlar. Bu, parti politikalarını yerine getirme ve halkın ihtiyaçlarına cevap verme konusunda daha iyi bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. Aday adaylarının çoğu, önceki deneyimlerinden kaynaklanan becerilere ve bilgilere sahiptir ve bu da onları etkili bir şekilde halka hizmet etme yetenekleri konusunda daha güvenilir kılar.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ


Ruhi Bayrak

Muhsin Bayar

Nafiz Deniz

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Murat Kutluay

Hasan Tüzün

Zafer Şahin Özturan

Velat Aygören

Halit Pekduran

Çetin Işık

Niyazi Altun

ANAMUR

Doğan Seymen

Yener Adil

AYDINCIK için başvuru yapanlar

Ahmet Karakuş

Mustafa Şenses

Tayfun Aydın

ÇAMLIYAYLA için başvuru yapanlar

Ramazan İrışık

Muhterem Kurt

ERDEMLİ için başvuru yapanlar

Mustafa Gökçen

Yalçın Erdem

Ali Gülcük

Mürvet Korkmaz

Ferit Koyugöz

Mustafa Yılmaz

Serkan Tanrıkulu

Gülten Yıldırım

Mevlüt Gündüz

GÜLNAR için başvuru yapanlar

Ünal Güdul

Numan Soğukpınar

Huriye Özer

Ümmet Büyük

Selda Arslan

MEZİTLİ için başvuru yapanlar.

Mevlüt Ekmekçioğlu

MUT için başvuru yapanlar

Nazmi Perçemli

Mehmet Özkan

Raşit Avcı

Ekrem Bayır

SİLİFKE için başvuru yapanlar

Regayip Çırak

Nihat Kadıoğlu

TARSUS için başvuru yapanlar

Ebubekir Altınsucu

Güllü Can

Hasan Podak

Hakkı Meniz

Abdurrahman Altınsucu

TOROSLAR için başvuru yapanlar

Erhan Cuntar

Bekir Topçu

Onur Ünlü

YENİŞEHİR için başvuru yapanlar

Deniz Duman

Sedat Aksoy

Abbas Özdiker

Emrah Velioğlu

 
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