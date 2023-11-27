AK Parti Mersin belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Mersin belediye başkanı aday adayları belli oluyor. AKP'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. Peki, AK Parti Mersin belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
2024 AK Parti Mersin belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması
, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Mersin belediye başkanı aday adayları kimler olacak? AK PARTİ MERSİN BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Mersin belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
Mersin Büyükşehir belediyesi ve İlçe belediye başkanlığı için Ak Parti'den aday adayı olanların listesini paylaşıyoruz.
Mersin'deki AK Parti aday adayları, çeşitli mesleklerden ve deneyimlerden gelen birçok kişiyi içerir. Parti için aday olmayı düşünenler, parti politikalarına olan bağlılıklarını ve Mersin'deki topluluklara nasıl katkıda bulunacaklarını vurgulayan başvurularını sunarlar. Aday adayları, parti içindeki güçlü destek ağlarına sahip olmak için çeşitli organizasyonlarda aktif rol alır.
AK Parti aday adayları, Mersin'deki yerel sorunları ve halkın taleplerini anlamak için saha çalışmaları yaparlar. Bu, parti politikalarını yerine getirme ve halkın ihtiyaçlarına cevap verme konusunda daha iyi bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. Aday adaylarının çoğu, önceki deneyimlerinden kaynaklanan becerilere ve bilgilere sahiptir ve bu da onları etkili bir şekilde halka hizmet etme yetenekleri konusunda daha güvenilir kılar. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ruhi Bayrak
Muhsin Bayar
Nafiz Deniz AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Murat Kutluay
Hasan Tüzün
Zafer Şahin Özturan
Velat Aygören
Halit Pekduran
Çetin Işık
Niyazi Altun
ANAMUR
Doğan Seymen
Yener Adil AYDINCIK için başvuru yapanlar
Ahmet Karakuş
Mustafa Şenses
Tayfun Aydın ÇAMLIYAYLA için başvuru yapanlar
Ramazan İrışık
Muhterem Kurt ERDEMLİ için başvuru yapanlar
Mustafa Gökçen
Yalçın Erdem
Ali Gülcük
Mürvet Korkmaz
Ferit Koyugöz
Mustafa Yılmaz
Serkan Tanrıkulu
Gülten Yıldırım
Mevlüt Gündüz GÜLNAR için başvuru yapanlar
Ünal Güdul
Numan Soğukpınar
Huriye Özer
Ümmet Büyük
Selda Arslan MEZİTLİ için başvuru yapanlar.
Mevlüt Ekmekçioğlu
MUT için başvuru yapanlar
Nazmi Perçemli
Mehmet Özkan
Raşit Avcı
Ekrem Bayır SİLİFKE için başvuru yapanlar
Regayip Çırak
Nihat Kadıoğlu TARSUS için başvuru yapanlar
Ebubekir Altınsucu
Güllü Can
Hasan Podak
Hakkı Meniz
Abdurrahman Altınsucu TOROSLAR için başvuru yapanlar
Erhan Cuntar
Bekir Topçu
Onur Ünlü YENİŞEHİR için başvuru yapanlar
Deniz Duman
Sedat Aksoy
Abbas Özdiker
Emrah Velioğlu
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